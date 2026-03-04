Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Xiếc Việt giành 3 giải thưởng tại Tây Ban Nha

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
04/03/2026 06:07 GMT+7

Ngày 3.3, cả ba tiết mục dự thi của Liên đoàn Xiếc VN đã có giải thưởng tại Liên hoan Xiếc quốc tế Con Voi Vàng ở Tây Ban Nha.

Theo đó, tiết mục Duo Love (NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Thu Hương) đoạt giải Voi Bạc; tiết mục Đu nón (NSƯT Lô Thúy, nghệ sĩ Phạm Hướng, Hồng Thúy, Lưu Hường) đoạt giải Voi Đồng; tiết mục Đế kiếm trên đu (NSƯT Thu Hương, nghệ sĩ Thanh Bình) đoạt giải Đặc biệt (giải phụ).

NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc VN, cho biết trước đó Duo Love là tác phẩm từng giành giải Vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế Almaty - Kazakhstan 2025 và giải Bạc tại Liên hoan Xiếc quốc tế Không biên giới - Liên bang Nga 2025. Dự thi lần này, tiết mục có sự dàn dựng phù hợp tính chất cuộc thi cũng như tăng độ khó. Bên cạnh đó, Đế kiếm trên đu nhận được lời mời tham dự Liên hoan Xiếc quốc tế tại Kazakhstan vào tháng 9.2026 và nhiều lời mời biểu diễn tại châu Âu.

Liên hoan Xiếc quốc tế Con Voi Vàng tại Tây Ban Nha năm nay quy tụ 18 quốc gia. Có 75 nghệ sĩ, diễn viên với 24 tiết mục xuất sắc được tuyển chọn. Liên hoan trao 3 giải Voi Vàng, 3 giải Voi Bạc, 3 giải Voi Đồng cùng các giải Đặc biệt. NSND Tống Toàn Thắng cho biết mùa giải này có sự cạnh tranh khốc liệt với nhiều tiết mục kỹ thuật khó của nhiều nền xiếc mạnh trên thế giới. Chẳng hạn, tiết mục Đu bay (Chile) gây ấn tượng với 4 vòng nhào lộn trên không và bắt vào tay người trụ đỡ; tiết mục Cầu bật (Mông Cổ) có kỹ thuật nhào lộn 6 vòng trên không.

Xiếc Việt giành 3 giải thưởng tại Tây Ban Nha- Ảnh 1.

Đoàn VN tại Liên hoan Xiếc quốc tế ở Tây Ban Nha

ẢNH: NSCC

