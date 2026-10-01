Xin đừng chơi dại

Bởi đó không chỉ là hành vi coi thường an toàn của chính mình mà còn có thể đẩy những người đi đường vào tình huống nguy hiểm. Tuổi trẻ đôi khi bồng bột, thích thể hiện, muốn tìm cảm giác mới lạ nên dễ có những hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng một phút nông nổi trên đường có thể phải trả giá bằng những hậu quả không hề nhỏ.

Trong vụ việc mới đây tại xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai, một thanh niên điều khiển xe không chỉ thực hiện hành vi nguy hiểm mà còn tự quay video rồi đăng lên mạng xã hội. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và phản ánh của người dân, lực lượng CSGT đã xác minh làm rõ và xử lý với tổng mức phạt 4,4 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện theo quy định.

Hành vi ấy rõ ràng không thể xem nhẹ. Chỉ một khoảnh khắc mất thăng bằng, một tình huống bất ngờ trên đường cũng có thể biến trò nghịch dại thành tai nạn. Vụ việc nêu trên cũng không phải hiện tượng cá biệt. Những video người điều khiển xe máy buông tay, lạng lách, bốc đầu xe, sử dụng điện thoại khi lái xe… vẫn xuất hiện trên mạng xã hội. Không ít trường hợp được phát hiện sau khi chính người vi phạm tự quay, tự đăng rồi được người dân phản ánh.

Từ đó đặt ra câu hỏi: làm thế nào để ngăn chặn những trò "chơi dại" như vậy trước khi chúng trở thành tai nạn?

Tất nhiên, không thể đòi hỏi lực lượng chức năng lúc nào cũng có mặt trên mọi tuyến đường để kịp thời phát hiện từng hành vi vi phạm. Vì vậy, bên cạnh tuần tra, kiểm soát tại những địa bàn, tuyến đường có nguy cơ cao, cần tận dụng tốt hơn thông tin từ người dân và không gian mạng để phát hiện sớm những hành vi nguy hiểm.

Quan trọng hơn, cần giúp người trẻ hiểu rằng một video "chơi dại" có thể mang lại vài lượt thích; nhưng nếu xảy ra tai nạn, cái giá phải trả có thể là sức khỏe, tính mạng của chính mình và cả những người vô can.

Xử phạt, tịch thu phương tiện là cần thiết. Nhưng chủ động phát hiện, ngăn ngừa để những trò "chơi dại" không trở thành tai nạn mới là điều đáng hướng tới.



