Góc nhìn phóng viên: Để người dân chung tay cùng chính quyền

Đây là cách làm rất đáng hoan nghênh bởi quảng cáo, rao vặt lâu nay vẫn tồn tại dai dẳng, không phải vì thiếu quy định cấm hay thiếu người đi xóa, mà bởi người dán chỉ cần vài phút để hoàn thành việc của mình rồi biến mất.

Trong khi đó, lực lượng chức năng không thể có mặt ở mọi tuyến đường, từng khu dân cư để bắt quả tang. Với người dân thì khác, mỗi ngày họ đều có mặt nơi mình sống. Lâu nay, thấy người dán quảng cáo, nhiều người vẫn bước qua vì nghĩ: "Báo để làm gì, báo ở đâu, rồi ai xử lý?"

Vì thế, thưởng "nóng" có thể tạo ra sự thay đổi. Không phải vài trăm nghìn đồng có thể biến người dân trở thành lực lượng chuyên "đi săn" người dán quảng cáo sai phép. Giá trị lớn hơn của thưởng "nóng" là xác lập một cơ chế mạch lạc hơn: Người dân cung cấp thông tin có giá trị, cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý và ghi nhận đóng góp ấy.

Tuy vậy, muốn người dân báo tin, phải cho họ thấy tin báo của mình có ích. Một cuộc gọi, một hình ảnh, một địa điểm hay số điện thoại được người dân cung cấp nhưng đáp lại bằng sự im lặng sẽ nhanh chóng làm mất động lực.

Ngược lại, nếu người dân biết thông tin đã được tiếp nhận, xác minh và xử lý, họ sẽ có thêm lý do để báo lần sau. Một lần có kết quả sẽ tạo được niềm tin trong mỗi người dân. Và nhiều lần như thế, kết quả sẽ hình thành thói quen tham gia vì cộng đồng.

Tại công văn đã nêu, các công cụ mà thành phố Đà Nẵng yêu cầu triển khai cũng mở đường cho cơ chế này. Tin báo có thể được đối chiếu bằng camera; số điện thoại trên quảng cáo có thể trở thành đầu mối truy tìm người thực hiện. Và muốn người dân tham gia chống quảng cáo rao vặt sai quy định, ngoài tạo công cụ cho họ, cần phải nhanh chóng xử lý triệt để tin báo.