Xin giúp cậu bé 9 tuổi tập lại những bước đi

Tháng nào chị Mến cũng vay mượn tiền, đến giờ nợ nần chồng chất, không thể vay mượn nữa, chị nghẹn ngào tìm đến Báo Thanh Niên nhờ giúp đỡ.

Cậu bé lúc 3 tuổi đã 7 lần lên bàn mổ

Chị Nguyễn Thị Mến (38 tuổi, quê ở thôn Bình Long, xã Bắc Bình, Lâm Đồng) có ba người con trai. Bé út là Nguyễn Hoàng Thuận Thắng (9 tuổi), cũng là đứa trẻ đang chống chọi với căn bệnh u não ác tính suốt nhiều năm qua.

Chị Mến vừa chăm con vừa bán hàng trước cửa phòng trọ, góp nhặt từng đồng lo cho con ảnh: CẨM NHI

Ở quê, chồng chị là anh Nguyễn Hoàng Trường (40 tuổi) đang chăm mẹ già ngoài 70 tuổi mắc nhiều bệnh mãn tính và nuôi hai con trai lớn đang tuổi đến trường. Thu nhập từ công việc giao hàng cho Shopee của anh chỉ đủ xoay xở cuộc sống qua ngày nên không thể hỗ trợ chị Mến nhiều.

Kể lại quãng thời gian con phát bệnh đến giờ, chị Mến nghẹn lời: "Lúc nào nghĩ lại, tôi vẫn thấy như một cơn ác mộng kéo dài mãi không chịu tỉnh".

Thắng từng là cậu bé lanh lợi, khỏe mạnh chẳng khác gì hai anh. Ba tuổi, em chạy chơi khắp nhà. Thế rồi giữa tháng 6.2020, chị phát hiện chân phải của con bỗng yếu dần, đi xiêu vẹo rồi liên tục té ngã. Nghĩ con chỉ đau thông thường, vợ chồng đưa đi khám nhiều nơi, uống thuốc suốt gần hai tháng nhưng bệnh không thuyên giảm.

Trong căn phòng trọ chật hẹp, chị Mến tận tụy chăm sóc em Thắng ảnh: CẨM NHI

Đến khi ôm con vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) chụp MRI, cả gia đình chết lặng trước kết quả: bé có khối u trong não và phải phẫu thuật gấp. Hai vợ chồng chạy vạy khắp nơi vay được 12 triệu đồng để đóng tiền tạm ứng cho ca mổ đầu tiên. Ca mổ giữ được mạng sống cho Thắng nhưng để lại hàng loạt di chứng nặng nề: liệt nửa người, miệng méo, mất khả năng nói, không thể ngồi…

Em Thắng tập vật lý trị liệu tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2) ảnh: CẨM NHI

Sau đó Thắng tiếp tục trải qua thêm 6 ca phẫu thuật khác và phải hóa trị, xạ trị tại nhiều bệnh viện từ TP.HCM đến Huế rồi trở lại TP.HCM. Đến năm 2022, bệnh tạm ổn. Nhưng hành trình tìm lại chức năng nói và vận động cho con mới thực sự bắt đầu.

Sau nhiều năm chống chọi với u não, em Thắng kiên trì tập vật lý trị liệu để tìm lại những bước đi đầu tiên

Bán từng quả trứng để con tập đi

Từ một cậu bé chỉ ú ớ, không thể ngồi sau phẫu thuật, sau thời gian tập vật lý trị liệu và xoa bóp, bấm huyệt, uống thuốc, Thắng nay đã có thể nói từng tiếng, nhớ tên đồ vật, con vật, màu sắc, biết đếm số, chơi đồ chơi, miệng cũng bớt méo và có thể ngồi, bám tay vịn để chập chững tìm lại những bước đi đầu tiên. Theo các bác sĩ y học cổ truyền đang điều trị cho bé thì từ khoảng hơn nửa năm qua, bé có những tiến triển rất tích cực cả về trí tuệ lẫn vận động. Nếu tiếp tục được điều trị và tập vật lý trị liệu đầy đủ, bé sẽ tiếp tục hồi phục và phát triển tốt.

Em Thắng được châm cứu, bấm huyệt tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2) ảnh: CẨM NHI

Năm ngày trong tuần, từ sáng sớm, chị đưa con đến bệnh viện tập vật lý trị liệu, châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp. Đến trưa, chị tất tả về phòng trọ ở P.Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), tranh thủ bán trái cây, trứng gà, khô rim… để kiếm tiền lo cho con; nhưng thu nhập chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng. Số tiền ít ỏi này không đủ trang trải chi phí điều trị khoảng 6 - 8 triệu đồng/tháng (sau khi trừ khoản BHYT hỗ trợ), chưa kể tiền thuê phòng trọ, ăn uống và sinh hoạt của hai mẹ con. Tháng nào chị cũng phải vay mượn để con không bị gián đoạn điều trị. Dẫu vậy, người mẹ ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng chữa trị cho con.

Mong quý bạn đọc hỗ trợ để em Thắng tiếp tục được chữa trị.