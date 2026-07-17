Xin giúp đỡ ngư dân nghèo mắc bệnh tim nguy hiểm

Trước đó, anh Bạch là một ngư dân khỏe mạnh, làm nghề câu mực cho các chủ thuyền đánh bắt xa bờ tại Bình Sơn, Quảng Ngãi. Các tàu đánh bắt xa bờ của Quảng Ngãi lâu nay luôn can trường bám biển, bám ngư trường Hoàng Sa, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Gia đình anh Bạch có hoàn cảnh rất khó khăn. Hai con gái lớn đều mắc bệnh u tuyến giáp, phải điều trị định kỳ hằng tháng tại bệnh viện ở Đà Nẵng. Vợ anh là chị Lê Thị Tiếp (54 tuổi) trước đây làm công nhân nhưng gần đây cũng bị thoái hóa cột sống nặng, đau ốm thường xuyên nên đã nghỉ việc ở nhà. Người con trai út học hành dở dang giờ đang đi làm công nhân, thu nhập không đủ chi tiêu cho bản thân, chưa giúp được cho gia đình.

Cả gia đình trông chờ vào những chuyến đi biển dài ngày của anh Bạch. Chị Tiếp cho biết sau mỗi chuyến đánh bắt xa bờ kéo dài khoảng 3 tháng, anh Bạch được chủ tàu trả công từ 20 - 30 triệu đồng, tùy theo mùa vụ. Thế nhưng, giữa chuyến biển từ tháng 3 đến tháng 6 vừa rồi, anh Bạch bị đau thắt ngực và khó thở. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng bám biển cho đến ngày xong mùa vụ và trở về. Sau khi về đất liền, cơn đau thắt ngực của anh ngày càng thường xuyên hơn và mỗi lần như vậy, anh không thể gắng sức làm bất cứ việc gì.

Chị Lê Thị Tiếp chăm sóc anh Bạch tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện T.Ư Huế Ảnh: BÙI NGỌC LONG

Tuần trước, anh Bạch quyết định ra Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ tại Đà Nẵng để khám. Qua thăm khám, các bác sĩ đã cho biết anh mắc bệnh tim. Để điều trị chuyên sâu hơn, vợ chồng anh lại gồng gánh ra Bệnh viện T.Ư Huế. Tại Khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch thuộc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện T.Ư Huế, sau khi chụp mạch vành, các bác sĩ phát hiện anh Bạch bị tắc mạch vành tại 4 điểm, thuộc thể vô cùng nguy hiểm đến tính mạng, nên cho anh nhập viện để điều trị. Tại đây, sau khi hội chẩn, anh Bạch được các y bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu gấp trong tuần, nếu không thì khó giữ được tính mạng.

Nghe bác sĩ thông báo chỉ định phẫu thuật với số tiền lên tới hơn 60 triệu đồng, và khi mổ có thể còn phải nộp thêm, chị Tiếp ngã quỵ. "Đợt đi biển vừa rồi anh có dành dụm được ít tiền nhưng chi phí đi lại, khám bệnh từ Đà Nẵng ra Huế cũng đã tốn kém hơn 30 triệu đồng. Giờ phải phẫu thuật gấp, dù có bảo hiểm y tế nhưng số tiền phải nộp lên tới 60 triệu đồng là quá lớn với gia đình em. Hôm qua em mới gọi điện về quê vay mượn để nộp cho anh kịp thời, nhưng nếu còn phát sinh thêm chi phí trong quá trình phẫu thuật và điều trị, em thật không biết xoay xở ra sao nữa", chị Tiếp nói trong nước mắt.

Hoàn cảnh của gia đình anh Bạch hiện tại đang quá khó khăn, ngặt nghèo, mong bạn đọc gần xa cùng chung tay giúp đỡ.