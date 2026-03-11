Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 3: Đại lý bán ra cọc vé trúng đài Sóc Trăng

Cao An Biên - Dương Lan
11/03/2026 17:01 GMT+7

Mới có kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 3, hàng loạt vé số trúng đài Sóc Trăng lộ diện sớm.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 3 chiều nay, một đại lý vé số ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo bán trúng cọc vé (14 tờ) giải ba đài Sóc Trăng, mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng.

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 3: Xuất hiện sớm vé trúng đài Sóc Trăng - Ảnh 1.

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 3 đài Sóc Trăng lộ diện sớm chiều nay

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn là 93139 được nhiều người mua. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 940018. Bên cạnh đó, hàng loạt vé trúng giải tám đài Sóc Trăng chiều nay với hai số cuối là 50 cũng được nhiều đại lý bán trúng và đổi thưởng.

Xổ số ngày 11 tháng 3 mở thưởng thêm 2 đài gồm Đồng Nai với dãy số độc đắc là 152825, Cần Thơ với dãy số độc đắc 530015. Dân mạng chia sẻ những tờ vé số trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 3 lộ diện sớm. Nhiều người cũng để lại bình luận mong chờ sự xuất hiện của chủ nhân những tờ vé trúng độc đắc cũng như hy vọng bản thân sẽ gặp may mắn tương tự.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 3 hôm qua, những tờ có dãy số cuối 37583 thuộc đài Bạc Liêu trúng giải tư trùng hợp trúng thêm giải bảy khi có 3 số cuối là 583. Mỗi tờ trúng giải tư trị giá 3 triệu đồng còn giải bảy mỗi tờ trúng 200.000 đồng.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh cho biết trường hợp dãy số trúng cả giải tư và giải bảy là hy hữu. Anh kinh doanh vé số nhiều năm, thấy ít người trúng một lúc 2 giải này khi mua cùng dãy số.

Dân mạng thích thú khi phát hiện ra sự trùng hợp, cho rằng những người sở hữu dãy số đó có niềm vui nhân đôi. Xổ số ngày 10 tháng 3 có đài Bến Tre với dãy số 351891, đài Vũng Tàu với dãy số 189468 và đài Bạc Liêu với dãy số 927874 trúng độc đắc. Nhiều người mong chờ chủ nhân trúng độc đắc sớm lộ diện để "xin vía" gặp may mắn.

