Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 8: Vé độc đắc đài Tiền Giang trúng thêm giải

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 8, vé trúng độc đắc đài Tiền Giang với dãy số 361087 đồng thời trúng thêm giải tám đài này khi có dãy số cuối là 87. Điều này khiến người chơi xổ số thích thú tìm những tờ vé số may mắn trúng 2 giải này.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 8 lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Trong khi đó, một đại lý vé số ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo đổi thưởng 11 vé trúng giải khuyến khích xổ số Đà Lạt ngày 2 tháng 8 cho 1 khách. Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn 681871 lộ diện ngay sau khi có kết quả xổ số.

Đại lý vé số Hải Diệu I ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo bán 12 cây vé số cho 1 khách. Sau khi có kết quả xổ số, người này trúng nguyên cây vé số 160 tờ giải bảy xổ số Đà Lạt ngày 2 tháng 8 khi các vé có dãy số cuối là 658.

Xổ số ngày 2 tháng 8 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 361087, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 853883 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 681870.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết khách đã liên hệ đổi thưởng sau khi trúng số đài Hậu Giang. Theo đó, cọc vé gồm 160 tờ có 2 số cuối là 57 mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 8 trúng giải tám.

"Chủ nhân của 160 tờ vé số này là khách quen của đại lý, sau khi có kết quả xổ số miền Nam chúng tôi đã thông báo để người này biết đến đổi thưởng. Khách liền nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản", anh Lưu Quốc Duy cho biết.