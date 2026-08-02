Mua 9 tờ vé số ế, khách ở Đồng Nai trúng độc đắc xổ số miền Nam

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết một người ở Đồng Nai đã nhờ đến nhà đổi thưởng vì có 9 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 9 tờ có dãy số 050416 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

9 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Tây Ninh ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là người đàn ông ở Đồng Nai. Ông ấy mua giúp người bán dạo vé số ế, không ngờ trúng độc đắc. Khi tôi đến đổi thưởng thấy gia đình họ khá giả, nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Gia đình khá giả nên trước mắt họ sẽ gửi tiền vào ngân hàng, không cần phải sửa nhà hay lo cho con cái", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Nhật Quang ở Vĩnh Long cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 384994 thuộc xổ số Trà Vinh ngày 31 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được người chơi xổ số quan tâm, chia sẻ. Nhiều người chúc mừng chủ nhân may mắn cũng như hy vọng bản thân gặp may.

Gần đây, đại lý vé số Thu Diễm ở phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) thông báo đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 7.

Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn 196971 trúng xổ số Bến Tre ngày 28 tháng 7. Đại lý tiết lộ người trúng là nữ, ngoài 40 tuổi, là khách quen nhiều lần mua vé số của đại lý. cho khách quen, tổng trị giá 4 tỉ đồng.