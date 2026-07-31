Xổ số miền Nam ngày 31 tháng 7: Nhiều người cùng trúng 1,6 tỉ đài Trà Vinh

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 7, đại lý vé số Bé ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng 1,6 tỉ đồng cho nhiều khách mua tại quầy.

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 7, khách trúng đài Trà Vinh tới đại lý đổi thưởng ngay ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn là 54352, trúng xổ số Trà Vinh ngày 31 tháng 7. Đại lý tiết lộ hiện đã có 1 người trúng 16 vé tới đổi thưởng, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Đại lý thông báo tin vui lên mạng xã hội để khách trúng dãy số trên biết và đến đổi thưởng.

Xổ số ngày 31 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 382125, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 218535 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 384994.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán trúng và đổi thưởng cho khách có cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Theo đó, 160 tờ có 2 số cuối là 09 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 7 trúng giải tám. "Chủ nhân của 160 tờ vé số này đã mua sát giờ xổ số, không ngờ trúng nguyên cây. Khách đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phước Danh cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé số Lộc ở Đồng Nai thông báo đã bán trúng và chờ khách đến đổi thưởng 16 vé trúng độc đắc. Cụ thể, 16 vé có dãy số 050416 thuộc xổ số Tây Ninh ngày 30 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).