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Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 7: Mua 32 vé ế, trúng số đài Đồng Nai

Cao An Biên - Dương Lan
Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 7, 32 tờ vé số ế được một khách mua bất ngờ trúng số đài Đồng Nai.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 7, đại lý vé số Lộc Như Ý ở Tây Ninh thông báo đã bán 32 tờ vé trúng số cho 1 khách. Đáng chú ý, đây là những tờ vé số ế được mua ngay trước giờ xổ số.

Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 7: Mua vé ế, trúng số đài Đồng Nai - Ảnh 1.

Mua 32 tờ vé số ế, 1 khách trúng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 7 đài Đồng Nai

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé may mắn trên có dãy số cuối là 4961, trúng giải sáu xổ số Đồng Nai ngày 29 tháng 7. Ngay sau đó, đại lý đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để chúc mừng khách hàng. Hiện đại lý đã thông báo cho khách, chuẩn bị hỗ trợ đổi thưởng.

Xổ số ngày 29 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 225620, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 897277 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 707565.

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 7, đại lý vé số Yến Nương ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo bán 16 tờ vé trúng giải khuyến khích đài Bạc Liêu cho 1 khách ở địa phương. Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn là 681000 trúng giải khuyến khích xổ số Bạc Liêu ngày 28 tháng 7. Đại lý cho biết sau khi có kết quả xổ số đã thông báo tin vui cho khách cũng như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để chúc mừng người may mắn.

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