Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 7: Mua sát giờ xổ số, trúng đài Bình Thuận

Đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán trúng và đổi thưởng cho khách có cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Theo đó, 160 tờ có 2 số cuối là 09 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 7 trúng giải tám.

Cọc vé trúng đài Bình Thuận theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 7 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 160 tờ vé số này đã mua sát giờ xổ số, không ngờ trúng nguyên cây. Khách đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phước Danh cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé số Lộc ở Đồng Nai thông báo đã bán trúng và chờ khách đến đổi thưởng 16 vé trúng độc đắc. Cụ thể, 16 vé có dãy số 050416 thuộc xổ số Tây Ninh ngày 30 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số ngày 30 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 050416, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 965247 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 206168.

Kết quả xổ số miền Nam thứ năm cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 7 chiều qua, đại lý vé số Lộc Như Ý ở Tây Ninh thông báo đã bán 32 tờ vé trúng số cho 1 khách. Đáng chú ý, đây là những tờ vé số ế được mua ngay trước giờ xổ số.

Cụ thể, những vé may mắn trên có dãy số cuối là 4961, trúng giải sáu xổ số Đồng Nai ngày 29 tháng 7. Ngay sau đó, đại lý đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để chúc mừng khách hàng.