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Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 8: Trúng cọc vé đài Hậu Giang, nhận thưởng liền

Dương Lan - Cao An Biên
Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 8, một khách trúng cọc vé gồm 160 tờ đài Hậu Giang nhận thưởng sớm.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết khách đã liên hệ đổi thưởng sau khi trúng số đài Hậu Giang. Theo đó, cọc vé gồm 160 tờ có 2 số cuối là 57 mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 8 trúng giải tám. 

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 8: Trúng cọc vé đài Hậu Giang, nhận thưởng liền- Ảnh 1.

Cọc vé trúng đài Hậu Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 8

ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 160 tờ vé số này là khách quen của đại lý, sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay chúng tôi đã thông báo để người này biết đến đổi thưởng. Khách liền nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản", anh Lưu Quốc Duy cho biết.

Trong khi đó, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Cụ thể 160 tờ có 4 số cuối là 3328 thuộc xổ số TP.HCM ngày 1 tháng 8 trúng giải năm, chủ nhân đã nhận tiền trúng số bằng tiền mặt.

Xổ số ngày 1 tháng 8 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 752169, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 177081, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 876950 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 678539.

Nhiều người chơi xổ số cũng ngạc nhiên khi giải tám đài Long An và Bình Phước có chung 2 số cuối là 41. Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 7 chiều qua, đại lý vé số Bé ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng 1,6 tỉ đồng cho nhiều khách mua tại quầy.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn là 54352, trúng xổ số Trà Vinh ngày 31 tháng 7. Đại lý tiết lộ đã có 1 người trúng 16 vé tới đổi thưởng, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Đại lý thông báo tin vui lên mạng xã hội để khách trúng dãy số trên biết và đến đổi thưởng.


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