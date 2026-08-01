Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Đi chợ mua vé số ngẫu nhiên, người phụ nữ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Cao An Biên - Dương Lan
18 tờ vé số trúng 4,8 tỉ đồng xổ số miền Nam lộ diện ở TP.HCM được người chơi xổ số quan tâm. Trong đó, có người đi chợ mua ngẫu nhiên 2 tờ vé số, bất ngờ trúng độc đắc.

Đại lý vé số Thu Diễm ở phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) thông báo đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 7 cho khách quen, tổng trị giá 4 tỉ đồng.

2 người TP.HCM trúng 4,8 tỉ xổ số miền Nam, có người gặp may khi đi chợ - Ảnh 1.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam lộ diện ở TP.HCM, được nhiều đại lý đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn 196971 trúng xổ số Bến Tre ngày 28 tháng 7. Đại lý tiết lộ người trúng là nữ, ngoài 40 tuổi, là khách quen nhiều lần mua vé số của đại lý.

"Hôm đó, chị ấy đi chợ, mua 2 tờ vé số từ người bán dạo ủng hộ. Bất ngờ, sau khi có kết quả xổ số, chị trúng độc đắc. Vì thường mang vé số bên mình nên chị ấy đến đổi thưởng luôn, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản", chị Diễm kể.

Cũng tại TP.HCM, anh Lê Du, đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) cũng thông báo đổi thưởng 16 tờ vé số trúng giải an ủi xổ số miền Nam ngày 30 tháng 7. Cụ thể, những vé này có dãy số 406168 trúng đài Bến Tre, tổng trị giá 800 triệu đồng.

Hình ảnh những tờ vé số trúng 4,8 tỉ đồng xổ số miền Nam tại TP.HCM được người chơi xổ số quan tâm, chia sẻ. Nhiều người chúc mừng chủ nhân may mắn cũng như hy vọng bản thân gặp may.

Trước đó, đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã đổi thưởng 9 tờ vé số trúng an ủi cho khách. Theo đó, 9 tờ có dãy số 538254 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7 trúng 450 triệu đồng.

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là vợ chồng ở xã Đức Lập. Họ thấy người bán dạo còn ế 9 tờ vé số nên mua giúp. 30 phút sau khi có kết quả xổ số ngày 26 tháng 7 liền lấy ra dò thử, không ngờ trúng giải lớn. Vợ chồng đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt", đại lý vé số Thanh chia sẻ.

Tin liên quan

Mua vé số lúc nghỉ trưa, thợ hồ trúng độc đắc 32 tỉ xổ số miền Nam

Mua vé số lúc nghỉ trưa, thợ hồ trúng độc đắc 32 tỉ xổ số miền Nam

Một đại lý vé số ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long đã đổi thưởng 16 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho người đàn ông làm thợ hồ.

5 người ở TP.HCM cùng trúng 5,2 tỉ xổ số miền Nam nhờ dãy số may mắn

Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 7: Mua 32 vé ế, trúng số đài Đồng Nai

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 31 tháng 7 xổ số ngày 31 tháng 7 xổ số miền Nam 31 tháng 7 xổ số miền Nam ngày 30 tháng 7 xổ số miền Nam ngày 28 tháng 7 trúng số độc đắc may mắn

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận