Đi chợ mua vé số ngẫu nhiên, người phụ nữ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Đại lý vé số Thu Diễm ở phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) thông báo đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 7 cho khách quen, tổng trị giá 4 tỉ đồng.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam lộ diện ở TP.HCM, được nhiều đại lý đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn 196971 trúng xổ số Bến Tre ngày 28 tháng 7. Đại lý tiết lộ người trúng là nữ, ngoài 40 tuổi, là khách quen nhiều lần mua vé số của đại lý.

"Hôm đó, chị ấy đi chợ, mua 2 tờ vé số từ người bán dạo ủng hộ. Bất ngờ, sau khi có kết quả xổ số, chị trúng độc đắc. Vì thường mang vé số bên mình nên chị ấy đến đổi thưởng luôn, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản", chị Diễm kể.

Cũng tại TP.HCM, anh Lê Du, đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) cũng thông báo đổi thưởng 16 tờ vé số trúng giải an ủi xổ số miền Nam ngày 30 tháng 7. Cụ thể, những vé này có dãy số 406168 trúng đài Bến Tre, tổng trị giá 800 triệu đồng.

Hình ảnh những tờ vé số trúng 4,8 tỉ đồng xổ số miền Nam tại TP.HCM được người chơi xổ số quan tâm, chia sẻ. Nhiều người chúc mừng chủ nhân may mắn cũng như hy vọng bản thân gặp may.

Trước đó, đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã đổi thưởng 9 tờ vé số trúng an ủi cho khách. Theo đó, 9 tờ có dãy số 538254 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7 trúng 450 triệu đồng.

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là vợ chồng ở xã Đức Lập. Họ thấy người bán dạo còn ế 9 tờ vé số nên mua giúp. 30 phút sau khi có kết quả xổ số ngày 26 tháng 7 liền lấy ra dò thử, không ngờ trúng giải lớn. Vợ chồng đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt", đại lý vé số Thanh chia sẻ.