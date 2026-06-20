Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 6: Đại lý Cà Mau bán cọc vé trúng đài Hậu Giang

Đại lý vé số Bé ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cho biết đã bán trúng cọc vé gồm 160 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 6. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 05968 thuộc xổ số Hậu Giang trúng giải ba, trị giá 160 triệu đồng.

Những tờ vé số trúng giải ba đài Hậu Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 6 ẢNH: NVCC

"160 tờ được chúng tôi giao cho bạn hàng bán cho nhiều khách khác nhau. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, chúng tôi đã đăng thông báo lên Facebook để khách biết đến và đổi thưởng. Trong 160 tờ trúng giải ba, đại lý bán ra trực tiếp 16 tờ cho 1 khách, người này cũng là khách quen của đại lý", đại lý vé số Bé cho hay.

Xổ số ngày 20 tháng 6 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 569733, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 686902, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 660290 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 168784.

Những tờ vé số trúng độc đắc đài TP.HCM bất ngờ trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 33. Mỗi tờ vé số trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế) còn giải tám mỗi tờ trúng 100.000 đồng.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo đã bán cọc vé gồm 160 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 6 chiều qua. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối là 02790 thuộc xổ số Bình Dương trúng giải tư trị giá 480 triệu đồng.

"160 tờ vé số may mắn được chúng tôi giao cho bạn hàng bán hết, trong đó đại lý trực tiếp bán ra 16 tờ. Chủ nhân của 16 tờ đó đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Anh Tuấn chia sẻ.











