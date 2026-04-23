Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 4: Đại lý Tây Ninh bán trúng 3 cây vé

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 4, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh thông báo đã bán trúng 3 cây vé số đài Tây Ninh, Bình Thuận, mỗi cây vé 160 tờ cho 3 khách khác nhau. Trong 3 cây vé trên, có 1 cây vé trúng giải bảy đài Tây Ninh với dãy số cuối may mắn 566.

Đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh thông báo đã bán trúng 3 cây vé số đài Tây Ninh, Bình Thuận, mỗi cây vé 160 tờ cho 3 khách khác nhau, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 4 ẢNH: NVCC

2 cây vé còn lại, 1 cây trúng giải bảy xổ số Bình Thuận ngày 23 tháng 4 với dãy số cuối là 078 và 1 cây trúng giải tám cũng đài Bình Thuận với dãy số cuối 31. Đại lý tiết lộ vừa đổi thưởng cho khách trúng xổ số hôm nay.

Trong khi đó, đại lý vé số Thanh Nhiên ở phường Trường Long Hòa, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cũng thông báo bán trúng cọc vé 16 tờ giải sáu xổ số Bình Thuận ngày 23 tháng 4, khi những tờ vé sở hữu dãy số cuối may mắn 8230.

Xổ số ngày 23 tháng 4 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 935353, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 451670 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 154002.

Kết quả xổ số ngày 23 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 4 hôm qua, đại lý vé số Minh Triết ở Tây Ninh đổi thưởng 3 tờ vé số trúng giải an ủi đài Sóc Trăng cho cặp vợ chồng. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 453280 trúng 50 triệu đồng/tờ (chưa trừ thuế).

"Vừa có kết quả xổ số, vợ chồng khách liền mang vé số tới đại lý của chúng tôi đổi thưởng, nhận toàn bộ số tiền bằng tiền mặt. Chúng tôi nhiều lần bán trúng và đổi thưởng cho khách", đại lý chia sẻ.