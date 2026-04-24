Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 4: Trùng hợp vé trúng độc đắc đài Bình Dương, Trà Vinh

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán 160 tờ trúng giải ba theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 4 chiều nay. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối là 85908 thuộc xổ số Bình Dương trúng giải ba trị giá 1,6 tỉ đồng.

160 vé có dãy số cuối 85908 trúng 1,6 tỉ đồng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 4 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 160 tờ trúng số là khách quen của đại lý nên chúng tôi đã thông báo kết quả đến cho người này. Vị khách đang trên đường đến đại lý đổi thưởng", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.

Xổ số ngày 24 tháng 4 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 800023, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 171287 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 966205.

Kết quả xổ số ngày 24 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhận ra sự trùng hợp thú vị trong dãy số trúng độc đắc của đài Bình Dương, Trà Vinh khi trúng cùng lúc 2 giải. Cụ thể, dãy số 171287 đài Bình Dương không chỉ trúng độc đắc mà còn trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 87, dãy số 966205 đài Trà Vinh trúng độc đắc và giải tám khi có 2 số cuối là 05. Điều này khiến dân mạng cho rằng chủ nhân những dãy số này có niềm vui được nhân đôi.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 4 chiều qua, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh thông báo đã bán trúng 3 cây vé số đài Tây Ninh, Bình Thuận, mỗi cây vé 160 tờ cho 3 khách khác nhau. Trong 3 cây vé trên, có 1 cây vé trúng giải bảy đài Tây Ninh với dãy số cuối may mắn 566.



2 cây vé còn lại, 1 cây trúng giải bảy xổ số Bình Thuận ngày 23 tháng 4 với dãy số cuối là 078 và 1 cây trúng giải tám cũng đài Bình Thuận với dãy số cuối 31. Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng cho khách trúng số.



