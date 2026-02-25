Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 2: Lộ diện nhiều vé trúng đài Đồng Nai

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 2, hàng loạt vé trúng an ủi đài Đồng Nai xuất hiện sớm ở một đại lý vé số ở Đồng Nai nhận được sự chú ý của người chơi xổ số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 2, hàng loạt vé trúng an ủi đài Đồng Nai xuất hiện sớm ở một đại lý vé số ở Đồng Nai ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 222931 trúng xổ số Đồng Nai ngày 25 tháng 2. Trong khi đó, dãy độc đắc của đài này là 222731. Mỗi vé trị giá 6 triệu đồng. "Giải khuyến khích xuất hiện. Chúc mừng khách em đầu năm có lộc", chị Trần Ngọc Diễm, phía đại lý chia sẻ.

Tại TP.HCM (Bình Dương cũ), hàng loạt vé trúng giải sáu đài Đồng Nai xổ số ngày 25 tháng 2 cũng lộ diện. Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn là 0748. Phía đại lý cũng chúc mừng cho những vị khách may mắn.

Xổ số ngày 25 tháng 2 còn mở thưởng thêm đài Cần Thơ với dãy số độc đắc 630738 và đài Sóc Trăng với dãy số độc đắc 046969. Nhiều người để lại bình luận mong chờ chủ nhân những tờ vé trúng độc đắc lộ diện.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 2, những tờ vé có dãy số cuối là 912 thuộc đài Bến Tre trúng giải bảy. Những tờ có dãy số này tiếp tục trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 12. Giải bảy mỗi tờ trị giá 200.000 đồng còn giải tám mỗi tờ trị giá 100.000 đồng.

Trong khi đó, những tờ vé có 2 số cuối 44 trúng giải tám đài Vũng Tàu cũng theo kết quả xổ số ngày 24 tháng 2. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé có dãy số 444444 cũng trúng giải này chiều qua.