Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 3: Vừa có người trúng 14 vé đài Đồng Nai

Cao An Biên - Dương Lan
25/03/2026 17:21 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 3, hàng loạt vé trúng đài Đồng Nai xuất hiện.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 3 chiều nay, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng 14 tờ vé giải khuyến khích đài Đồng Nai. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 209206.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 3 đài Đồng Nai vừa xuất hiện ở TP.HCM

Trong khi đó, đại lý vé số Kim Hía ở TP.HCM vừa thông báo bán trúng 14 tờ trúng giải sáu xổ số Đồng Nai ngày 25 tháng 3. Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 3473, tổng trị giá 5,6 triệu đồng.

"Vé này được bán cho 1 khách và tôi đã đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản. Chúc mừng khách nhận lộc", đại lý Kim Hía chia sẻ.

Xổ số ngày 25 tháng 3 mở thưởng 3 đài gồm Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 289206, Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 789333 và Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 919600.

Kết quả xổ số ngày 25 tháng 3 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết vừa bán trúng và đổi thưởng 14 vé trúng giải tư theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 3. Cụ thể, 14 vé có dãy số cuối 4567 thuộc xổ số Vũng Tàu trúng 42 triệu đồng.

"Sau khi có kết quả xổ số miền Nam, vị khách mua 14 vé đã liên hệ đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Những tờ vé số trúng thưởng đó có dãy số đẹp nên khách mua cầu may, bất ngờ trúng số. Sau khi nhận tiền trúng số, khách lì xì lại cho nhân viên đại lý 1 triệu đồng để uống cà phê. Chúng tôi cũng đang chờ những khách trúng giải cao hơn đổi thưởng", đại lý vé số Thúy Hòa cho hay.

