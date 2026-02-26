Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 2: Truy tìm vé 535353 trúng ngày Thần tài

Dương Lan - Cao An Biên
26/02/2026 17:28 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 2, người chơi xổ số truy tìm vé số 535353 trúng đài Tây Ninh.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 2, những tờ vé có dãy số cuối 35353 trúng giải nhì đài Tây Ninh. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé có dãy số tương tự là 535353 cũng trúng giải này chiều nay. Mỗi tờ trúng giải nhì trị giá 15 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Ngay lúc này, người chơi xổ số có sở thích sưu tầm vé số độc lạ tìm những tờ có dãy số 535353 trúng xổ số Tây Ninh ngày 26 tháng 2, xem đây là dãy số khá lạ trúng số.

Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 2: Truy tìm vé 535353 trúng đài Tây NinhngàyThầntài - Ảnh 1.

Những tờ có dãy số cuối là 35353 trúng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 2, nhiều người có sở thích sưu tầm vé có dãy số đẹp (ảnh trái)

ẢNH: NVCC

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết những tờ vé có dãy số trùng lặp trúng thưởng là khá hiếm. Riêng các vé có 2 số cuối là 53, ở TP.HCM có thể ít người chọn, nhưng tại quê anh, con số này lại được nhiều người ưa chuộng mua cầu may. 

Xổ số ngày 26 tháng 2 có các đài Tây Ninh với dãy số 550102, đài An Giang với dãy số 082226 và đài Bình Thuận với dãy số 557006 trúng độc đắc.

Gần đây, chị Lê Thị Kim Thanh, chủ đại lý vé số cấp 1 Rô Thanh ở Tây Ninh đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho một khách người địa phương. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 586568 trúng xổ số Đồng Tháp ngày 23 tháng 2 tổng trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Người trúng là phụ nữ, đã ngoài 50 tuổi. Khách nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Sau khi kiểm tra vé chính xác, chúng tôi đã đổi thưởng cho khách. Vì tính bảo mật, chúng tôi không hỏi thêm thông tin khách mua vé thế nào", chị Kim Thanh chia sẻ.

Người phụ nữ U.60 trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam nhờ dãy số 586568

Người phụ nữ U.60 trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam nhờ dãy số 586568

Trúng 14 tờ vé số độc đắc xổ số miền Nam, người phụ nữ nhận 28 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản. Nhiều người chú ý tới dãy số trúng độc đắc được người phụ nữ chọn mua.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
