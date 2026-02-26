Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 2: Truy tìm vé 535353 trúng ngày Thần tài

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 2, những tờ vé có dãy số cuối 35353 trúng giải nhì đài Tây Ninh. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé có dãy số tương tự là 535353 cũng trúng giải này chiều nay. Mỗi tờ trúng giải nhì trị giá 15 triệu đồng (chưa trừ thuế).



Ngay lúc này, người chơi xổ số có sở thích sưu tầm vé số độc lạ tìm những tờ có dãy số 535353 trúng xổ số Tây Ninh ngày 26 tháng 2, xem đây là dãy số khá lạ trúng số.

Những tờ có dãy số cuối là 35353 trúng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 2, nhiều người có sở thích sưu tầm vé có dãy số đẹp (ảnh trái) ẢNH: NVCC

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết những tờ vé có dãy số trùng lặp trúng thưởng là khá hiếm. Riêng các vé có 2 số cuối là 53, ở TP.HCM có thể ít người chọn, nhưng tại quê anh, con số này lại được nhiều người ưa chuộng mua cầu may.

Xổ số ngày 26 tháng 2 có các đài Tây Ninh với dãy số 550102, đài An Giang với dãy số 082226 và đài Bình Thuận với dãy số 557006 trúng độc đắc.

Gần đây, chị Lê Thị Kim Thanh, chủ đại lý vé số cấp 1 Rô Thanh ở Tây Ninh đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho một khách người địa phương. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 586568 trúng xổ số Đồng Tháp ngày 23 tháng 2 tổng trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Người trúng là phụ nữ, đã ngoài 50 tuổi. Khách nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Sau khi kiểm tra vé chính xác, chúng tôi đã đổi thưởng cho khách. Vì tính bảo mật, chúng tôi không hỏi thêm thông tin khách mua vé thế nào", chị Kim Thanh chia sẻ.