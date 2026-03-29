Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 3: Bất ngờ người trúng 14 tờ đài Đà Lạt

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 3, đại lý vé số Minh Triết ở Tây Ninh mừng rỡ thông báo bán trúng 14 tờ vé số đài Đà Lạt, lập tức liên hệ với khách quen. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 992344 trúng an ủi xổ số Đà Lạt ngày 29 tháng 3.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 3, đại lý vé số Minh Triết vội liên hệ với khách trúng 14 tờ vé giải khuyến khích đài Đà Lạt. Nhiều vé trúng xổ số ngày 29 tháng 3 cũng xuất hiện ẢNH: NVCC

"Khách trúng là khách quen, thường mua ở đại lý của tôi, chiều nay bất ngờ khách trúng giải cao. Tôi đã nhắn tin cho khách tới đổi thưởng ngay lập tức và đang chờ khách phản hồi, có lẽ khách bận việc nên chưa hay tin", đại lý vé số Minh Triết chia sẻ.

Xổ số ngày 29 tháng 3 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 531689, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 085111, đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 992334.

Kết quả xổ số ngày 29 tháng 3 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số cấp 1 Trường Thịnh ở Cà Mau thông báo bán trúng và đang chờ đổi thưởng cọc vé 140 tờ trúng số. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 514346 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 3 hôm qua trúng 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 126 tờ còn lại trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"140 tờ vé số may mắn được đại lý giao cho đại lý cấp 2, những người bán dạo và bán cho khách lẻ tại đại lý. Chúng tôi chờ những người trúng số liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số cấp 1 Trường Thịnh cho hay.