Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 8: Mua 16 tờ vé ế, trúng đài Cà Mau

Dương Lan - Cao An Biên
Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 8, một đại lý vé số ở TP.HCM thông báo đã bán trúng và đổi thưởng cho khách có 16 vé trúng an ủi.

Đại lý vé số An Lộc Phát ở TP.HCM cho hay đã bán trúng cọc vé lẻ gồm 16 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 8. Theo đó, 16 tờ có dãy số 927004 thuộc xổ số Cà Mau trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế). 

Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 8: Mua 16 tờ vé số ế, trúng đài TP.HCM - Ảnh 1.

16 tờ vé số trúng giải an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 8

ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn này đã mua vào lúc 15 giờ 50, sát giờ xổ số và được xem là những tờ vé số ế. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, người này đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số An Lộc Phát chia sẻ. 

Xổ số ngày 3 tháng 8 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 574027, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 409865 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 427004.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 8 chiều qua, vé trúng độc đắc đài Tiền Giang với dãy số 361087 đồng thời trúng thêm giải tám đài này khi có dãy số cuối là 87. Điều này khiến người chơi xổ số thích thú tìm những tờ vé số may mắn trúng 2 giải này.

Trong khi đó, một đại lý vé số ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo đổi thưởng 11 vé trúng giải khuyến khích xổ số Đà Lạt ngày 2 tháng 8 cho 1 khách. Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn 681871 lộ diện ngay sau khi có kết quả xổ số hôm qua.


Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 8: Vé độc đắc đài Tiền Giang trúng thêm giải

Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 8: Vé độc đắc đài Tiền Giang trúng thêm giải

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 8, nhiều người chơi xổ số truy tìm những tờ vé số trúng độc đắc đài Tiền Giang khi may mắn trúng thêm một giải khác.

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 8: Trúng cọc vé đài Hậu Giang, nhận thưởng liền

Xổ số miền Nam ngày 31 tháng 7: Nhiều người cùng trúng 1,6 tỉ đài Trà Vinh

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền nam ngày 3 tháng 8 xổ số ngày 3 tháng 8 xổ số miền Nam 3 tháng 8 xổ số TP.HCM ngày 3 tháng 8 xổ số Đồng Tháp ngày 3 tháng 8 xổ số Cà Mau ngày 3 tháng 8

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận