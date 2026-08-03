Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 8: Mua 16 tờ vé ế, trúng đài Cà Mau

Đại lý vé số An Lộc Phát ở TP.HCM cho hay đã bán trúng cọc vé lẻ gồm 16 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 8. Theo đó, 16 tờ có dãy số 927004 thuộc xổ số Cà Mau trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

16 tờ vé số trúng giải an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 8 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn này đã mua vào lúc 15 giờ 50, sát giờ xổ số và được xem là những tờ vé số ế. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, người này đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số An Lộc Phát chia sẻ.

Xổ số ngày 3 tháng 8 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 574027, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 409865 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 427004.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 8 chiều qua, vé trúng độc đắc đài Tiền Giang với dãy số 361087 đồng thời trúng thêm giải tám đài này khi có dãy số cuối là 87. Điều này khiến người chơi xổ số thích thú tìm những tờ vé số may mắn trúng 2 giải này.

Trong khi đó, một đại lý vé số ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo đổi thưởng 11 vé trúng giải khuyến khích xổ số Đà Lạt ngày 2 tháng 8 cho 1 khách. Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn 681871 lộ diện ngay sau khi có kết quả xổ số hôm qua.



