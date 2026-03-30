Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 3: Khách vừa trúng số 14 tờ đài Cà Mau

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng đài Cà Mau. Cụ thể, 14 tờ có dãy số cuối 89310 mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 3 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng.



"Chủ nhân của 14 tờ may mắn là khách quen của đại lý, mỗi lần thưởng mua 14 tờ. Vừa có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, chúng tôi đã liên hệ thông báo và vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thành Đạt chia sẻ.

14 tờ trúng đài Cà Mau theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 3 ẢNH: NVCC

Xổ số ngày 30 tháng 3 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 090674, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 790409, đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 072092. Trong khi đó, những tờ có dãy số cuối là 678 của đài TP.HCM trúng giải bảy cũng nhận được nhiều sự chú ý của người chơi xổ số.

Kết quả xổ số ngày 30 tháng 3 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 3 chiều qua, đại lý vé số Minh Triết ở Tây Ninh mừng rỡ thông báo bán trúng 14 tờ vé số đài Đà Lạt, liền liên hệ với khách quen. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 992344 trúng an ủi xổ số Đà Lạt ngày 29 tháng 3. Đại lý cũng bất ngờ khi người này trúng giải cao.