Đời sống Cộng đồng

Trúng 2 tờ độc đắc xổ số Cà Mau, người phụ nữ về Vĩnh Long nhận thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
29/03/2026 05:45 GMT+7

Một đại lý vé số ở Vĩnh Long vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ xổ số miền Nam đài Cà Mau. Vị khách mừng rỡ nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 470871 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 3 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Người phụ nữ Cà Mau trúng 2 tờ xổ số độc đắc , nhận thưởng tại Vĩnh Long - Ảnh 1.

2 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 3

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là một phụ nữ buôn bán tại Cà Mau. Dù mua vé tại đây, chị muốn về quê ở Vĩnh Long để đổi thưởng. Trước đó vài ngày, chị đã gọi điện nhờ đại lý xuống Cà Mau hỗ trợ nhưng do khoảng cách xa và chưa sắp xếp được thời gian nên chưa thể đổi được. Sau đó, chị trực tiếp mang vé đến đại lý và nhận toàn bộ tiền trúng thưởng qua hình thức chuyển khoản", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Gần đây, một đại lý vé số cũng ở Vĩnh Long đổi thưởng 32 tờ trúng giải nhất xổ số miền Nam đài Bạc Liêu với tổng giá trị là 960 triệu đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé may mắn có dãy số cuối là 10985 trúng xổ số Bạc Liêu ngày 24 tháng 3. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 961864.

Phía đại lý cho biết những tờ vé được nhiều khách mua trúng. Trong số đó, có chàng trai trẻ trúng 5 tờ, sau khi nhận thưởng liền chuyển cho đại lý 1 triệu đồng nhờ "mua đồ cúng ông Thần tài, Thổ địa giúp".

Khách trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, đại lý mang tiền mặt đến tận nhà

Một đại lý vé số ở TP.HCM vừa đến tận nhà đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 3.

