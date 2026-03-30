Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam: Bảo vệ quán ốc bất ngờ nhận lộc lớn, không dám giữ tiền mặt

Cao An Biên - Dương Lan
30/03/2026 05:45 GMT+7

Ba người vừa trúng hơn 1 tỉ đồng xổ số miền Nam, trong đó có một bảo vệ quán ốc ngoài 50 tuổi ở TP.HCM. Tức tốc tới đại lý đổi thưởng 14 tờ vé số, người đàn ông cho biết không dám giữ tiền mặt, chọn nhận chuyển khoản cho an tâm.

Câu chuyện được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) chia sẻ sau khi vừa đổi thưởng 21 tờ vé trúng hơn 1 tỉ đồng xổ số miền Nam.

Cụ thể, những tờ vé trúng giải an ủi xổ số TP.HCM ngày 28 tháng 3, có dãy số may mắn 502879, 602879, 002879. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 802879.

TP.HCM: Bảo vệ quán ốc trúng 14 tờ xổ số miền Nam, không dám giữ tiền mặt

21 vé trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 3 được đại lý Mỹ Hạnh đổi thưởng, trong đó có người đàn ông làm bảo vệ quán ốc ở TP.HCM trúng 14 tờ

ẢNH: NVCC

Theo lời kể của anh Lê Du, 21 tờ vé được 3 khách ở TP.HCM tới đổi, trong đó người trúng nhiều nhất là 14 tờ, một người trúng 4 tờ và người còn lại trúng 3 tờ. Anh ấn tượng với vị khách trúng 14 tờ.

"Khách là nam, ngoài 50 tuổi đang làm bảo vệ cho quán ốc. Sau khi phát hiện trúng số, anh đã lập tức tới đại lý đổi thưởng, khách chia sẻ không dám giữ tiền mặt trong người nên chọn nhận chuyển khoản cho an tâm. Bất ngờ nhận lộc lớn nên khách rất mừng", đại lý vé số Mỹ Hạnh chia sẻ.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 470871 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 3 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là một phụ nữ buôn bán tại Cà Mau. Dù mua vé tại đây, chị muốn về quê ở Vĩnh Long để đổi thưởng. Trước đó vài ngày, chị đã gọi điện nhờ đại lý xuống Cà Mau hỗ trợ nhưng do khoảng cách xa và chưa sắp xếp được thời gian nên chưa thể đổi được. Sau đó, chị trực tiếp mang vé đến đại lý và nhận toàn bộ tiền trúng thưởng qua hình thức chuyển khoản", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

Chàng trai trúng xổ số miền Nam liền chuyển tiền cho đại lý, yêu cầu bất ngờ

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam gần 1 tỉ đồng vừa được một đại lý ở miền Tây đổi thưởng. Trong số những khách trúng thưởng, một chàng trai trẻ chuyển ngược lại tiền cho đại lý nhờ làm điều bất ngờ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận