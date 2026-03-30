Xổ số miền Nam: Bảo vệ quán ốc bất ngờ nhận lộc lớn, không dám giữ tiền mặt

Câu chuyện được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) chia sẻ sau khi vừa đổi thưởng 21 tờ vé trúng hơn 1 tỉ đồng xổ số miền Nam.

Cụ thể, những tờ vé trúng giải an ủi xổ số TP.HCM ngày 28 tháng 3, có dãy số may mắn 502879, 602879, 002879. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 802879.

21 vé trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 3 được đại lý Mỹ Hạnh đổi thưởng, trong đó có người đàn ông làm bảo vệ quán ốc ở TP.HCM trúng 14 tờ ẢNH: NVCC

Theo lời kể của anh Lê Du, 21 tờ vé được 3 khách ở TP.HCM tới đổi, trong đó người trúng nhiều nhất là 14 tờ, một người trúng 4 tờ và người còn lại trúng 3 tờ. Anh ấn tượng với vị khách trúng 14 tờ.

"Khách là nam, ngoài 50 tuổi đang làm bảo vệ cho quán ốc. Sau khi phát hiện trúng số, anh đã lập tức tới đại lý đổi thưởng, khách chia sẻ không dám giữ tiền mặt trong người nên chọn nhận chuyển khoản cho an tâm. Bất ngờ nhận lộc lớn nên khách rất mừng", đại lý vé số Mỹ Hạnh chia sẻ.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 470871 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 3 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là một phụ nữ buôn bán tại Cà Mau. Dù mua vé tại đây, chị muốn về quê ở Vĩnh Long để đổi thưởng. Trước đó vài ngày, chị đã gọi điện nhờ đại lý xuống Cà Mau hỗ trợ nhưng do khoảng cách xa và chưa sắp xếp được thời gian nên chưa thể đổi được. Sau đó, chị trực tiếp mang vé đến đại lý và nhận toàn bộ tiền trúng thưởng qua hình thức chuyển khoản", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.