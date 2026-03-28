Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 3: 14 tờ trúng độc đắc xuất hiện tại Cà Mau

Đại lý vé số cấp 1 Trường Thịnh ở Cà Mau thông báo bán trúng và đang chờ đổi thưởng cọc vé 140 tờ trúng số. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 514346 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 3 trúng 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 126 tờ còn lại trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).



Cọc vé có 14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 3 ẢNH: NVCC

"140 tờ vé số may mắn được đại lý giao cho đại lý cấp 2, những người bán dạo và bán cho khách lẻ tại đại lý. Chúng tôi đang chờ những người trúng số liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số cấp 1 Trường Thịnh cho hay.

Xổ số ngày 28 tháng 3 mở thưởng 4 đài gồm TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 802879, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 988358, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 988402 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 514346.

Kết quả xổ số ngày 28 tháng 3 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 3 chiều qua, đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa, Tây Ninh (Long An cũ) thông báo bán trúng 14 vé. Cụ thể, những tờ vé này trúng giải tư xổ số Vĩnh Long.

"Những vé có dãy số cuối là 78650 được chúng tôi bán lẻ cho 3 khách. Sau khi có kết quả xổ số, khách bất ngờ phát hiện trúng giải, tôi đang hỗ trợ khách đổi thưởng", chủ đại lý vé số chia sẻ.