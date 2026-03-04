Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 3: Truy tìm vé 111111 trúng đài Sóc Trăng

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 3, giải tám đài Sóc Trăng thuộc về những tờ vé có hai số cuối là 11. Điều này đồng nghĩa với những tờ vé có 6 số giống nhau là 111111 cũng trúng đài này.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 3, những tờ vé có dãy số độc lạ 111111 trúng đài Sóc Trăng lại được người chơi xổ số truy tìm. Nhiều người cũng sở hữu những vé số đẹp, độc lạ mở thưởng xổ số ngày 4 tháng 3 (ảnh trái) ẢNH: NVCC

Người chơi xổ số có sở thích sưu tầm những tờ vé số dãy số đẹp, độc lạ lập tức truy tìm vé 111111 trúng xổ số Sóc Trăng ngày 4.3. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé số có dãy 797098.

Anh Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh có sở thích sưu tầm, buôn bán những tờ vé số đẹp, độc lạ hôm nay cũng sở hữu vé 000000 mở thưởng xổ số Cần Thơ ngày 4 tháng 3, tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười.

Theo nhiều người chơi xổ số và đại lý, những tờ vé số đẹp dù trúng giải nào cũng khiến mọi người thích thú sưu tầm. Xổ số ngày 4 tháng 3 hôm nay mở còn mở thưởng đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 064235 và đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 972486.

Mới đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 3, giải tám đài Kiên Giang cũng có hai số cuối là 11. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé số có dãy giống nhau 111111 cũng trúng đài này.

Người chơi xổ số có sở thích sưu tầm những tờ vé số dãy đẹp, độc lạ lập tức truy tìm những tờ vé số 111111 trúng xổ số Kiên Giang ngày 1 tháng 3. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về những tờ vé số có dãy 124254.