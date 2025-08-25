Xóa bỏ tư duy 'không quản được thì cấm', 'cấp trên hợp thức hóa cho cấp dưới'

Sáng 25.8, Bộ Tư pháp tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ VI. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: PHÚC BÌNH

Nhìn lại lịch sử hình thành, phát triển của bộ và ngành tư pháp, Thủ tướng khái quát các dấu ấn nổi bật bằng 36 chữ: chủ động xây dựng pháp quyền, thực thi nghiêm túc pháp luật, hiệu quả trong án dân sự, tổ chức cán bộ nâng tầm, hợp tác quốc tế sâu rộng và tích cực tháo gỡ vướng mắc.

Trong đó, ngành tư pháp không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật, chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp liên tục được xếp top đầu trong các bộ, ngành. Việc xây dựng và đưa vào vận hành Cổng Pháp luật quốc gia được coi là thành tựu tiêu biểu về chuyển đổi số.

Công tác thi hành án dân sự đạt được nhiều kết quả nổi bật, mà điểm nhấn là thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Đặc biệt, ngành tư pháp đã đồng hành cùng dân tộc trong cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, tháo gỡ các điểm nghẽn. Song song với cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy là cuộc cách mạng về xây dựng thể chế và pháp luật.

Bộ Tư pháp cũng luôn thể hiện rõ vai trò kiến tạo phát triển, "người gác cổng pháp lý" của Chính phủ, thông qua nhiệm vụ thẩm định tất cả các dự án luật, pháp lệnh trước khi trình Chính phủ, Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Bộ Tư pháp ẢNH: PHÚC BÌNH

Xóa bỏ tình trạng cấp trên "hợp thức hóa" cho cấp dưới

Thủ tướng cho hay, bối cảnh tới đây có những thuận lợi, khó khăn đan xen. Để hoàn thành mục tiêu chiến lược 100 năm, hoàn thiện thể chế, pháp luật được coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ "thể chế đang là điểm nghẽn của điểm nghẽn".

Thủ tướng đề nghị bộ, ngành tư pháp tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển.

Cần chuyển đổi từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ", kiến tạo phát triển; xóa bỏ tư duy "không quản được thì cấm". Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới.

Thủ tướng nhấn mạnh việc rà soát, kịp thời thể chế hóa "bộ tứ trụ cột", nhất là Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng pháp luật.

Thủ tướng cũng lưu ý, một mặt đẩy mạnh "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh", mặt khác phải tăng cường và thiết kế công cụ giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thi hành pháp luật và trục lợi chính sách.

Cùng đó là đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; giảm khâu trung gian, loại bỏ tình trạng cấp trên "hợp thức hóa" cho cấp dưới.