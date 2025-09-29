Xóa nhà tạm, chăm lo an sinh: Vĩnh Long khẳng định cam kết vì đời sống người dân

Mục tiêu là triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như các gia đình chính sách trên địa bàn.

Các cấp chính quyền, đoàn thể tỉnh Vĩnh Long đồng bộ thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội Ảnh: Vĩnh An

Trong nửa đầu năm 2025, địa phương đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch năm, với kết quả nổi bật là xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 6.530 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khó khăn về nhà ở. Cùng với đó, tỉnh đã triển khai xây dựng 4 công trình nhà ở xã hội, dự kiến cung cấp thêm 777 căn hộ trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu an cư cho người dân.

Thành quả này là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của Vĩnh Long trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đồng thời cụ thể hóa phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025. Chương trình không chỉ giúp người dân có chỗ ở ổn định, mà còn tạo điều kiện để họ an cư, lạc nghiệp, từng bước thoát nghèo và vươn lên phát triển kinh tế.

Thời gian tới, Vĩnh Long tiếp tục kiên trì thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa, chú trọng chăm lo cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế khác. Song song, địa phương thúc đẩy phát triển đa dạng các mô hình sản xuất, trong đó có sự tham gia trực tiếp của hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ phát triển các mô hình kinh doanh phù hợp với đặc điểm lao động ở nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm không chỉ xóa đói, giảm nghèo, mà còn hướng đến việc làm giàu chính đáng, xây dựng cộng đồng tự chủ, bền vững.

Vĩnh Long sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Những chương trình này sẽ được gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vừa góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, vừa tạo động lực cho phát triển toàn diện.