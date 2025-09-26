Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vĩnh Long thành lập Hội đồng giải quyết vấn đề tại Dự án Điện gió Thanh Phong

Bắc Bình
Bắc Bình
26/09/2025 19:29 GMT+7

Dự án nhà máy điện gió Thanh Phong đã vận hành hơn một năm nhưng vẫn còn 52 hộ dân khiếu nại. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long khẳng định sẽ xử lý thỏa đáng, bảo đảm quyền lợi người dân.

Khi tiếng ồn và thiệt hại vẫn đeo bám người dân

Ngày 26.9, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm việc tại xã Thạnh Hải (H.Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cũ) để lắng nghe phản ánh của gần 50 hộ dân về những bức xúc liên quan đến Dự án nhà máy điện gió Thanh Phong. Dự án do Công ty CP năng lượng Ecowin làm chủ đầu tư.

Vĩnh Long: Thành lập Hội đồng tháo gỡ vướng mắc tại Điện gió Thanh Phong - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định, tỉnh sẽ giải quyết thỏa đáng các khiếu nại, bức xúc cho người dân vùng Dự án nhà máy điện gió Thanh Phong

ẢNH: B.B

Dự án có 9 trụ tuabin đã vận hành từ tháng 9.2023. Tuy nhiên, nhiều hộ dân cho biết cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiếng ồn từ cánh quạt quay suốt ngày đêm khiến họ mất ngủ, lo ngại đến sức khỏe. Các loại hoa màu như sắn, dưa hấu sụt giảm năng suất, thủy sản và nhà nuôi yến bị ảnh hưởng.

Người dân còn phản ánh nhiều hệ lụy khác, như: đường đi vào đất sản xuất bị chặn, một số công trình dân sinh bị hư hại...

Một hộ dân bày tỏ bức xúc: "Cánh quạt quạt rách lá sắn, dưa thì trái nhỏ như trái nhàu, tiếng ồn suốt đêm ngày gây khó ngủ cho người lớn, trong khi trẻ nhỏ thì sợ hãi... thì dân sống sao nổi?".

Vĩnh Long: Thành lập Hội đồng tháo gỡ vướng mắc tại Điện gió Thanh Phong - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi đối thoại

ẢNH: B.B

Bên cạnh đó, chính sách bồi thường trong hành lang an toàn 217,5 m quanh tuabin bị nhiều hộ phản đối. Họ yêu cầu mở rộng phạm vi lên 300 m, đồng thời đề nghị tái định cư cho những hộ sát tuabin để đảm bảo an toàn.

Sự bức xúc kéo dài dẫn đến nhiều mâu thuẫn, thậm chí xô xát tại khu vực dự án. Chính quyền cơ sở thừa nhận tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp, nếu không giải quyết dứt điểm.

Khẩn trương lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ

Trước hàng loạt kiến nghị, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, khẳng định mọi thắc mắc, khiếu nại của bà con nếu có cơ sở sẽ được xử lý thỏa đáng. Ông Thiện giao UBND xã Thạnh Hải phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất, các sở ngành và nhà đầu tư khẩn trương lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng chỉ đạo các sở chuyên ngành (NN-MT, Công thương, Xây dựng) rà soát quy định, đánh giá thiệt hại thực tế, hoàn thiện phương án bồi thường. Chủ đầu tư Ecowin được yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện các cam kết trước dân, từ việc xây cầu, mở đường đến chi trả tiền bồi thường đúng quy định.

Vĩnh Long: Thành lập Hội đồng tháo gỡ vướng mắc tại Điện gió Thanh Phong - Ảnh 4.

Người dân bức xúc vì các trụ điện gió gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của mình

ẢNH: B.B

Ông Thiện nhấn mạnh sự hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Dự án điện gió là cần thiết để phát triển năng lượng tái tạo, nhưng không thể để người dân chịu thiệt thòi. Chính quyền tỉnh kiên quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân, đồng thời ổn định an ninh trật tự địa phương.

Quá trình giải quyết khiếu nại còn nhiều thử thách, nhưng với quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các sở ngành và trách nhiệm từ phía chủ đầu tư, kỳ vọng những vướng mắc tại Dự án nhà máy điện gió Thanh Phong sẽ sớm được tháo gỡ, để dự án phát huy hiệu quả.

