Người quay đoạn clip này đứng từ trên cao, quay lại cảnh người phụ nữ rót nước mía từ một chiếc ca lớn ra cốc nhỏ, sau đó mang ra cho khách.



Xôn xao clip chủ quán gom nước mía thừa bán lại cho khách tại đền Trần ở Thái Bình

Thậm chí, những viên đá lạnh từ cốc nước cũ vẫn không được đổ bỏ. Ống hút được chủ quán nhúng vào trong chiếc xô nước có màu đục để phía sau xe nước mía. Đáng chú ý, theo lời kể của cô gái thì xô nước này chủ quán đã nhúng chiếc khăn lau bàn vào trước đó.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Bùi Viết Tuấn (là Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hưng Hà) xác nhận sự việc xảy ra tại đền Trần.

Ông Tuấn cho biết sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội sáng 16.2 thì công an xã Tiến Đức, cùng cán bộ chính quyền xã này đã xử lý, thu hồi chiếc xe nước mía về trụ sở công an xã; đồng thời triệu tập người chủ quán đến trụ sở công an làm việc, cấm không cho người này tiếp tục bán nước mía tại đây.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.