Xôn xao video 3 bé trai bị hành hung giữa đường ở Quảng Ngãi
Video Thời sự

Xôn xao video 3 bé trai bị hành hung giữa đường ở Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
23/12/2025 13:33 GMT+7

Công an phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) đang xác minh vụ việc một người đàn ông chặn xe, hành hung 3 bé trai đi xe đạp điện giữa đường, gây bức xúc dư luận.

Sáng 23.12, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND P.Cẩm Thành, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông có hành vi hành hung 3 bé trai. Hiện Công an P.Cẩm Thành đang khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

- Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông đánh 3 cháu bé ở giữa đường

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 ngày 21.12 trên đường Trần Quang Khải, P.Cẩm Thành. Thời điểm này, 3 bé trai chở nhau trên một xe đạp điện. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của các hộ dân gần khu vực cho thấy, khi các cháu di chuyển đến trước một quán cà phê thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy từ phía sau lao lên chặn đầu xe.

Xôn xao video 3 bé trai bị hành hung giữa đường ở Quảng Ngãi

