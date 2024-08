Xông hơi có giúp giảm cân?

Bà Vijaya Gowri Bandaru, chuyên gia da liễu tại Bệnh viện Sakra World (Ấn Độ) cũng đồng tình với quan điểm của bà Manjusha Agarwal.

Khi xông hơi, cơ thể đổ nhiều mồ hôi, dẫn đến mất nước và cân nặng giảm đi. Nhưng ngay sau khi bù nước, cân nặng sẽ nhanh chóng quay trở lại như cũ, theo tờ Hindustan Times.

Xông hơi giúp giảm đau nhức cơ bắp, cải thiện tuần hoàn máu Minh họa: Pexels

Nguyên nhân là do việc giảm cân này chủ yếu là do mất nước chứ không phải do giảm mỡ. Mặc dù vậy, xông hơi vẫn mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

Xông hơi giúp giảm đau nhức cơ bắp, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ quá trình phục hồi sau khi tập luyện.

Bà Rajeshwari Panda, Trưởng khoa Dinh dưỡng tại Bệnh viện Medicover (Ấn Độ) nhấn mạnh rằng việc ăn uống cân bằng, tập thể dục, ngủ đủ giấc và quản lý căng thẳng mới có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Xông hơi vẫn là một hoạt động thư giãn hữu ích, nhưng không nên xem nó như một phương pháp giảm cân hiệu quả. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của việc xông hơi.

Tăng cường sức khỏe tim

Khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ cao trong phòng xông hơi, nhịp tim tăng lên tương đương với việc tập thể dục cường độ nhẹ đến trung bình. Điều này giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện chức năng tim.

Sự thư giãn sâu trong nhiệt độ cao có thể góp phần làm giảm huyết áp, giảm cholesterol trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Cải thiện hệ hô hấp và da

Xông hơi có thể giúp mở rộng đường thở và làm lỏng đờm, có khả năng mang lại lợi ích cho những người bị hen suyễn. Phòng xông khô có thể cải thiện triệu chứng vảy nến.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Tắm hơi thường xuyên có thể tăng cường hệ miễn dịch bằng cách kích hoạt hoạt động của bạch cầu, giúp chống lại viêm mãn tính và các vấn đề sức khỏe liên quan.

Thư giãn sau khi tập luyện

Xông hơi sau khi tập thể dục giúp thư giãn, giảm căng cơ, giãn nở mạch máu và cải thiện lưu thông máu.

Giảm mảng đỏ và vảy trên da

Đối với hầu hết mọi người, việc tắm hơi thường xuyên không ảnh hưởng đáng kể đến da. Tuy nhiên, nếu bạn bị vảy nến, xông hơi có thể giúp giảm số lượng mảng đỏ và vảy da.

Giải độc

Xông hơi có thể giúp loại bỏ các chất được tích trữ trong mỡ, chẳng hạn như kim loại nặng và một số loại thuốc. Việc đổ mồ hôi có thể hỗ trợ loại bỏ những hóa chất này khỏi cơ thể.

Giảm cảm lạnh

Xông hơi có lợi cho những người thường xuyên bị cảm lạnh. Xông hơi làm tăng nhiệt độ cơ thể, giúp điều chỉnh nhịp sinh học tự nhiên.