Xót cảnh người chết cuộn chiếu, cô gái trẻ làm dự án tặng áo quan

Nhớ lại những ngày sinh viên, khi thường theo chân chùa đi phát quà đêm cho người vô gia cư, chị Vân tâm sự: “Lần đầu đặt chân vào Sài Gòn, tôi mới thấy những phận đời lay lắt, khổ cực đến nhường nào. Cảm xúc ấy cứ day dứt tôi mãi”.

Từ nỗi trăn trở ấy, ngày 12.7.2017, khi ở tuổi 26, chị Vân đã lập Nhóm thiện nguyện Liên Tâm. “Liên Tâm nghĩa là liên kết những tấm lòng từ bi, bác ái lại với nhau. Dù chỉ là một phần quà nhỏ, khi được chung tay, nó trở thành niềm an ủi, hy vọng lớn lao cho những hoàn cảnh khó khăn”, chị Vân chia sẻ.

Gần 500 phần quà được gói cẩn thận để gửi đến những người vô gia cư tại TP.HCM ẢNH: NI NA

Từ mái ấm cho người ở lại…

Thời gian đầu, Nhóm thiện nguyện Liên Tâm chủ yếu gắn bó với những buổi phát quà đêm cho người vô gia cư và tổ chức các chương trình thiện nguyện ở TP.HCM. Nhưng rồi, trong lòng chị Cao Hữu Hoàng Vân và các cộng sự vẫn đau đáu ý nghĩ phải đến tận vùng sâu, vùng xa, nơi những mảnh đời còn nhiều cơ cực hơn.

Năm 2018, chị cùng nhóm bắt đầu những chuyến tiền trạm về Bến Tre, Trà Vinh, Lâm Đồng… để tìm hiểu đời sống bà con. Sau mỗi chuyến đi, nhóm càng thấm thía cảnh nhiều gia đình bệnh tật, túng thiếu, sống chen chúc trong những căn chòi xiêu vẹo, mưa gió cũng không đủ che.

Đến năm 2020, Nhà tình thương Liên Tâm số 1 được khởi công tại Tiền Giang (nay là Đồng Tháp). “Căn nhà đầu tiên tặng anh Nguyễn Hoàng Bình, cả gia đình 6 người đều mắc bệnh nan y, sống trong căn chòi chật hẹp, không che nổi mưa nắng”, chị Vân kể.

Tính đến nay, nhóm đã hoàn thành 15 ngôi nhà tình thương, mỗi căn có chi phí từ 60 - 110 triệu đồng, trung bình mỗi năm nhóm xây dựng 1 - 3 căn, tùy địa hình và điều kiện thực tế. Tổng chi phí dự án Nhà tình thương Liên Tâm đã trao tặng được hơn 1 tỉ đồng, mang hy vọng và sự an cư đến bà con ở các tỉnh như Bạc Liêu (nay là Cà Mau), Gia Lai, Trà Vinh (nay là Vĩnh Long), Đồng Tháp, Tây Ninh…

Bà Ven cùng các tình nguyện viên Nhóm thiện nguyện Liên Tâm phấn khởi trong ngôi nhà mới ẢNH: NVCC

Nhận được căn nhà vững chãi, bà cụ Ven (70 tuổi, xã Tân Tiến, Đồng Nai) rưng rưng nước mắt: “Bà vui lắm con à!”. Suốt đời sống trong căn chòi tạm bợ, vừa qua trận mưa gió đã thổi bay mái nhà, bà phải xin ngủ tạm dưới hiên nhà hàng xóm. Giờ đây, với Nhà tình thương Liên Tâm số 12, bà có nơi che nắng chắn mưa, an tâm sinh hoạt và tràn đầy niềm hạnh phúc sau bao năm vất vả.

…Đến chốn yên nghỉ cho người ra đi

Nếu những ngôi nhà tình thương là để người nghèo được sống trong một mái ấm tử tế, thì dự án “áo quan 0 đồng” lại xuất phát từ một cảnh tượng khiến cả nhóm lặng người trong chuyến đi Kon Tum (nay là Quảng Ngãi) - Gia Lai.

“Lúc ấy, một anh tình nguyện viên địa phương kể lại cho chúng tôi về trường hợp gia đình vừa mất người thân. Họ nghèo quá, không lo nổi quan tài, đành cuốn chiếu chôn.

Nghe xong, cả nhóm bàng hoàng, ai cũng lặng đi. Chính khoảnh khắc ấy, nhóm quyết định sẽ hỗ trợ quan tài cho bà con. Tự nhiên cảm thấy, đây là nhân duyên để mình phải làm điều này”, chị Vân nhớ lại.

Từ nỗi xót xa ấy, dự án “áo quan 0 đồng” ra đời, như một cách để trao cho người mất sự trọn vẹn cuối cùng, để người ở lại vơi bớt nỗi đau.

Không chỉ là một chiếc quan tài, mà là tấm lòng, là tình người, là sự trọn vẹn cuối cùng dành cho người đã khuất ẢNH: NVCC

Chị Vân cho biết, bà con ở đây nhiều người vì nghèo đến lúc mất cũng chỉ có cái bàn cũ để di ảnh, tấm chiếu rách quấn chôn. Có ông cụ tại Gia Lai tuổi đã cao, bệnh tật nhiều năm, nhưng gia cảnh quá nghèo, chẳng đủ tiền thuốc thang. Sau chuỗi ngày chống chọi, ông buông tay trong căn nhà trống hoang. Ngày ông mất, không quan tài, không tang lễ đủ đầy. Chỉ một chiếc chiếu lạnh phủ vội, một bình hoa cắm tạm…

Chỉ sau vài tháng triển khai, dự án “áo quan 0 đồng” đã có hơn 70 chiếc quan tài được trao tận tay những hộ nghèo vùng cao, với chi phí khoảng 2 - 3 triệu đồng/chiếc.

Trung bình mỗi tháng, nhóm gửi từ 15 - 20 chiếc về Kon Tum (nay thuộc Quảng Ngãi), Gia Lai, nơi nhiều gia đình không có điều kiện lo tang lễ, buộc phải cuốn chiếu chôn người thân.

Giữ lửa Liên Tâm

Đều đặn mỗi tháng, Nhóm thiện nguyện Liên Tâm cử đại diện xuống tận địa phương để thăm hỏi, tặng quà cho hộ dân khó khăn. Ở TP.HCM, nhóm duy trì phát cơm đêm cho người vô gia cư, tặng bánh mì cho bệnh nhân nghèo. Từng phần quà nhỏ, nhưng góp lại thành dòng chảy lớn của tình thương.

Nụ cười là thứ không bao giờ thiếu vắng trong các chương trình tại Nhóm thiện nguyện Liên Tâm ẢNH: NVCC

Gắn bó từ những ngày đầu, anh Trần Quý Đức (51 tuổi, ở phường Dĩ An, TP.HCM) đã 8 năm lặng lẽ giữ vai trò trưởng ban hậu cần. Mỗi chuyến phát quà, anh tự tay chuẩn bị từ nguyên liệu, danh sách đến dự trù kinh phí.

“Mỗi lần phát 600 - 700 phần quà, đều đặn mỗi tháng một lần. Khó nhất là xoay xở kinh phí, gặp trời mưa, tình nguyện viên ít thì càng thêm vất vả”, anh chia sẻ.

Dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn gói từng phần quà, tin rằng việc mình làm là cách cùng nhóm nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh, đúng như cái tên Liên Tâm, gắn kết những tấm lòng nhân ái lại với nhau.

Không dừng ở cơm áo, Liên Tâm mở rộng sang nhiều dự án nhân văn: hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi ung thư, tặng học bổng cho học sinh nghèo, thuốc cho người bệnh…

Mỗi năm, nhóm duy trì nguồn kinh phí 4 - 8 tỉ đồng, nhờ những nhà hảo tâm và các chương trình gây quỹ như bán bánh trung thu, buffet, ca nhạc. Tất cả khoản thu - chi đều được công khai trên Fanpage Nhóm thiện nguyện Liên Tâm để những người đồng hành thêm tin tưởng.

Đứng sau chuỗi dự án ấy là một gương mặt trẻ khiến nhiều người bất ngờ: chị Cao Hữu Hoàng Vân, 34 tuổi, nhân viên văn phòng. Từ nhóm nhỏ 7 người ban đầu, sau 8 năm, Liên Tâm đã lớn mạnh với hơn 1.000 thành viên và tình nguyện viên trải rộng khắp các tỉnh thành.

Nhưng con đường ấy không trải hoa hồng. Nhóm từng đối diện với nguồn kinh phí hạn hẹp, nhiều khi cạn kiệt; từng chịu lời ra tiếng vào, hay cả sự hoài nghi trên mạng xã hội đối với hoạt động thiện nguyện.

“Đã nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhưng rồi chỉ cần thấy một bệnh nhân được cứu sống, một em nhỏ rạng rỡ khi nhận quà, hay một người nghèo có bữa ăn ấm bụng, mọi mệt nhọc tan biến”, chị Vân trải lòng.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, phường Đông Hòa, TP.HCM) tâm sự: “Động lực lớn nhất là khi biết mình có cơ hội giúp được những mảnh đời cơ cực. Chừng nào còn sức khỏe, tôi còn tham gia và chia sẻ hết khả năng của mình”.

Cũng như anh, những tình nguyện viên khắp mọi miền, không phân biệt nghề nghiệp, xuất thân, khi đến với Liên Tâm đều chung một tinh thần: làm hết mình, vui vẻ, đồng lòng, để lan tỏa yêu thương đến nhiều mảnh đời bất hạnh.