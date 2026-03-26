Xót xa nữ nghệ sĩ cải lương bán vé số, nhặt ve chai trang trải cuộc sống

Lạc Xuân
26/03/2026 10:09 GMT+7

Ở tuổi ngoài 70, nghệ sĩ cải lương Phụng Nghi mắc nhiều bệnh, hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, bà cùng con gái đi bán vé số, nhặt ve chai để trang trải cuộc sống.

Xót xa nữ nghệ sĩ cải lương bán vé số, nhặt ve chai trang trải cuộc sống- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phụng Nghi sống chật vật, bệnh tật bủa vây ở tuổi xế chiều

Ảnh: Chụp màn hình

Nghệ sĩ Phụng Nghi (71 tuổi) là vợ cố nghệ sĩ Lữ Can. Thuở còn son trẻ, bà từng theo chân nhiều đoàn cải lương như Hưng Đạo, Sông Hậu 1, Sông Hậu 2, Sông Bé 2, đoàn Vàm Cỏ… Trên sân khấu, bà đảm nhận vai đào nhì, lặng lẽ mà bền bỉ góp mặt trong nhiều vở diễn. Nữ nghệ sĩ cho biết từng diễn chung với NSND Thanh Tuấn, Giang Châu, Cẩm Tiên, Thanh Hằng…

Cuộc sống bấp bênh của nghệ sĩ cải lương Phụng Nghi

Từ năm 2000, vì sức khỏe không đảm bảo, nghệ sĩ Phụng Nghi gác lại sự nghiệp ca hát, làm nhiều công việc khác nhau trang trải cuộc sống. Sau khi chồng mất vào năm 2014, bà cùng con gái sống trong phòng trọ nhỏ. Giọng ca cải lương tiết lộ bản thân mắc nhiều căn bệnh: huyết áp, tim mạch, khớp, đại tràng… còn con gái thì bị bệnh gan. "Trước đây khi nghỉ hát, tôi có đi làm công nhân. Làm được vài năm thì tôi tăng huyết áp, đành nghỉ. Từ đó, tôi bán vé số, mỗi ngày kiếm được gần 200.000 đồng, buổi tối thì đi nhặt ve chai thêm. Thời gian qua tôi bị bệnh khô khớp, đi lại không được. Mỗi lần bị như vậy là tôi phải vào bệnh viện nằm 3 tuần để tiêm thuốc, nhờ có bảo hiểm nên chi phí giảm bớt, nhưng mình cũng không đi bán được", bà bộc bạch.

Nữ nghệ sĩ tâm sự bà sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Thời trẻ, bà theo chồng rong ruổi khắp các đoàn cải lương, sớm hôm gắn đời mình với ánh đèn sân khấu. Những chuyến lưu diễn triền miên nên bà đành gửi con nhỏ lại cho bà ngoại chăm nom, chắt chiu từng đồng để nuôi gia đình. Về sau, khi căn nhà của cha mẹ được bán đi, bà có nhận được một khoản tiền. Nhưng bệnh tật và những năm tháng mưu sinh chật vật khiến số tiền ấy dần vơi cạn.

Hiện tại, nghệ sĩ Phụng Nghi sống trong căn phòng trọ chưa đầy 20m², tiền thuê hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Mọi vật dụng đều đơn sơ, chiếc tủ lạnh cũ cũng là của người thuê trước để lại. Trong không gian chật hẹp ấy, hai mẹ con chỉ vừa đủ kê một chiếc giường. Bà và con gái nương tựa nhau qua ngày, chắt chiu từng khoản chi để lo tiền nhà, tiền thuốc, có tháng không đủ xoay xở phải xin thêm gạo từ thiện. Giọng bà trầm xuống khi nói về quãng thời gian khó khăn: "Nếu không có từ thiện cho, chắc tôi không sống nổi, vì thuốc thang quá nhiều".

Xót xa nữ nghệ sĩ cải lương bán vé số, nhặt ve chai trang trải cuộc sống- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Phi Phụng cho biết sẽ thường xuyên hỗ trợ nhu yếu phẩm để hai mẹ con vơi bớt phần nào gánh nặng sinh hoạt

Ảnh: Chụp màn hình

Trong cuộc trò chuyện với nhóm Ngũ long du ký của nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, bà còn ngẫu hứng ca một trích đoạn cải lương. Nữ nghệ sĩ thừa nhận vì nghỉ nghề hát đã lâu nên chất giọng không còn được như xưa. Thế nhưng, trong từng câu ca vẫn đong đầy cảm xúc, như thể cả một quãng đời gắn bó với ánh đèn vẫn còn đó.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của nghệ sĩ Phụng Nghi, diễn viên Phương Dung cho biết: "Hoàn cảnh của chị rất éo le, không thua gì mấy cô chú mà nhóm từng giúp đỡ. Trước đó, nhờ xem qua một clip trên YouTube chúng tôi mới biết... Từ nay thì chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho chị".

Xót xa trước tình trạng sức khỏe hiện tại của ca sĩ Tô Thanh Phương

Xót xa trước tình trạng sức khỏe hiện tại của ca sĩ Tô Thanh Phương

Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Tô Thanh Phương khiến nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng và nhiều khán giả không khỏi xót xa. Ông đang chống chọi với bệnh tật, sức khỏe suy giảm, không còn minh mẫn như trước.

Cuộc sống tuổi 80 của nghệ sĩ cải lương Hữu Tài sau khi vợ qua đời

Nghệ sĩ cải lương gây bất ngờ khi đóng phim điện ảnh

