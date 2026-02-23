Nghệ sĩ Vũ Quang: Xế chiều bệnh tật, không vợ con, sống nương nhờ tịnh xá

Nghệ sĩ Vũ Quang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nghệ sĩ Vũ Quang sinh năm 1956, xuất thân trong gia đình có truyền thống cải lương, các anh chị em đều gắn bó với nghề hát. Ông từng là nghệ sĩ nổi tiếng một thời trên sân khấu cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, gây ấn tượng với lối diễn xuất dí dỏm cùng giọng hát khỏe khoắn, luyến láy đặc trưng, tham gia nhiều vở diễn kinh điển như Xử án Phi Giao, Lưu Bị cầu hôn Giang Tả, Anh hùng bán than… Khi NSND Minh Vương - NSND Lệ Thủy lập Sân khấu vàng những năm 2008, ông tham gia trong vở Máu nhuộm sân chùa, diễn cùng NSƯT Hoài Linh và được khán giả yêu mến. Ngoài ra, ông có hơn 10 năm viết kịch bản, từng làm phó đoàn phụ trách nghệ thuật và làm công tác dàn dựng.

Cuộc sống tuổi xế chiều của nghệ sĩ Vũ Quang

Đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ là một cuộc đời lặng lẽ hy sinh, về già lại sống với bệnh tật và nghèo khó. Thời trẻ, nam nghệ sĩ dành trọn tâm sức để phụ giúp gia đình và chăm lo cho cha mẹ. Với 16 năm gắn bó trong vai trò phó đoàn cải lương, ông cứ mải miết rong ruổi theo những chuyến lưu diễn, đem tiếng cười tặng cho đời để rồi khi ngoảnh lại, nghệ sĩ Vũ Quang vẫn lẻ bóng, không vợ, không con.

Phi Phụng, Phương Dung tới thăm nghệ sĩ Vũ Quang tại tịnh xá ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở tuổi 70, nghệ sĩ Vũ Quang hiện sống tại Tịnh xá Ngọc Quang (phường Phú Định, TP.HCM). Sau cơn tai biến, đôi chân ông bị liệt, không còn khả năng đi đứng. Ông có thể tự ngồi lên, nằm xuống nhưng khó vệ sinh cá nhân nên phải nhờ đến sự hỗ trợ của các nhân viên tại đây. Mỗi ngày, ông được hỗ trợ ăn 3 buổi cùng các sinh hoạt cá nhân. Trước đây, nam nghệ sĩ từng sống ở quê nhà nhưng sau đó được em đưa tới tá túc ở tịnh xá TP.HCM để tiện chăm sóc. Thỉnh thoảng, người thân đến thăm, hỗ trợ chăm sóc ông.

Mới đây, khi nhóm Ngũ long du ký (Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười...) đến thăm, không gian tĩnh lặng của tịnh xá bỗng trở nên rộn ràng. Dù sức khỏe suy giảm sau cơn tai biến, ông vẫn minh mẫn, nhớ rõ những đồng nghiệp từng đồng hành trên sân khấu năm nào. Nam nghệ sĩ bày tỏ sự xúc động khi mọi người vẫn còn nhớ đến mình.

Khi Phi Phụng nhận xét ông gầy đi so với trước, nghệ sĩ Vũ Quang cho biết do phải nằm một chỗ thời gian dài, không thể đi lại nên đôi chân dần teo và co quắp. Dẫu vậy, ông khẳng định sức khỏe vẫn ổn và tinh thần luôn lạc quan. Chứng kiến cảnh đồng nghiệp một thời nay sống trong nghèo khó, bệnh tật, nghệ sĩ Phi Phụng không khỏi xót xa. Nữ nghệ sĩ gửi lời động viên chân tình: "Tụi em mong rằng năm nào cũng được đến thăm và thấy anh vẫn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan như thế này".