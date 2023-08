Xpander dẫn đầu thị trường, sedan lép vế

Đáng chú ý, trong danh sách có tới 2 mẫu xe điện và đều của Vinfast, đó là VF e34 và VF 5 Plus. Trong đó, VF 5 Plus là cái tên mới thay thế đàn anh VF 8 góp mặt trong danh sách. Doanh số của VF e34 và VF 5 Plus đều trên 1.000 xe.