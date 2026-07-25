Xu hướng chuyển từ xe xăng sang ô tô điện chạy dịch vụ đang diễn ra nhanh

Chỉ vài năm trước, phần lớn xe chạy dịch vụ tại Việt Nam vẫn là các mẫu sedan, MPV hay SUV sử dụng động cơ xăng. Những cái tên như Toyota Vios, Hyundai Accent, Mitsubishi Xpander, Toyota Innova... từng là lựa chọn gần như mặc định của tài xế taxi công nghệ và các doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, những năm gần đây bức tranh của ngành vận tải dịch vụ hành khách tại Việt Nam đang thay đổi rất nhanh theo xu hướng xanh hóa.

Sự phát triển của thị trường ô tô điện cùng các dòng xe hybrid, plug-in hybrid đã mở ra một xu hướng mới, khi ngày càng nhiều cá nhân, doanh nghiệp chuyển từ xe xăng sang ô tô điện để khai thác dịch vụ nhằm tối ưu bài toán kinh tế.

Những năm gần đây bức tranh của ngành vận tải dịch vụ hành khách tại Việt Nam đang thay đổi rất nhanh theo xu hướng xanh hóa Ảnh: Bá Hùng

Tài xế xe công nghệ, doanh nghiệp vận tải từng bước chuyển sang sử dụng ô tô điện

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu, chi phí vận hành và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, việc tối ưu hiệu quả kinh doanh đang trở thành ưu tiên hàng đầu của các tài xế công nghệ và doanh nghiệp vận tải. Chính vì vậy, các cá nhân, doanh nghiệp sử dụng ô tô kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách cần là một phương tiện tiết kiệm hơn, bên cạnh một hệ sinh thái đồng bộ giúp giảm chi phí đầu tư, tối ưu vận hành và phát triển kinh doanh bền vững.

Tham dự sự kiện BYD Fest 102 - mùa 2 khai mạc hôm 23.7 tại TP.HCM, nhiều cá nhân cũng như doanh nghiệp vận tải cho biết quyết định chuyển đổi không đơn thuần xuất phát từ xu hướng "xanh hóa" mà chủ yếu đến từ hiệu quả kinh tế.

Trao đổi với PV Thanh Niên bên thềm sự kiện BYD Fest 102 mùa 2, anh Hoàng Tâm, ngụ TP.HCM hiện đang sử dụng chiếc BYD M6 chạy dịch vụ cho biết: "Chi phí điện cho mỗi km vận hành hiện thấp hơn đáng kể so với chi phí sử dụng xăng. Ngoài ra, ô tô điện có cấu tạo đơn giản hơn xe động cơ đốt trong khi không cần thay dầu động cơ, ít chi tiết hao mòn, giúp giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng định kỳ".

Theo các bác tài, quyết định chuyển đổi không đơn thuần xuất phát từ xu hướng "xanh hóa" mà còn đến từ hiệu quả kinh tế Ảnh: Bá Hùng

Trong khi đó, một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tại TP.HCM cũng cho biết, đơn vị đã bắt đầu bổ sung xe điện vào đội xe từ năm ngoái. Ban đầu chỉ nhằm thăm dò thị trường, nhưng lượng khách thuê tăng nhanh tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô. Đến nay, đội xe của doanh nghiệp này đã có hơn 40 xe ô tô điện, trong đó chủ yếu là mẫu BYD M6.

Thực tế, với nhu cầu di chuyển trong đô thị hoặc các hành trình ngắn, xe điện đang đáp ứng khá tốt, đồng thời mang lại trải nghiệm vận hành êm ái và chi phí sử dụng thấp hơn đáng kể so với xe xăng.

Trực tiếp sử dụng xe điện chạy dịch vụ taxi công nghệ hơn 1 năm nay, anh Nguyễn Thanh Bình, ngụ phường Bình Đông, TP.HCM, chia sẻ. "So với xe xăng, nếu sử dụng để chạy dịch vụ vận chuyển hành khách, mỗi ngày có thể tiết kiệm được khoảng 500.000 đồng chi phí nhiên liệu. Bên cạnh đó, chu kỳ bảo dưỡng xe điện lại dài hơn nhưng chi phí bảo dưỡng lại ít hơn xe xăng đáng kể. Do đó, về tổng thể hiệu quả kinh tế khi sử dụng xe điện chạy dịch vụ cao hơn xe xăng truyền thống. Việc sạc pin cũng khá thuận tiện khi hiện đã có nhiều đơn vị cung cấp trạm sạc".

Quá trình chuyển đổi xanh trong ngành vận tải dịch vụ đang diễn ra rất nhanh

Thưc tế, xu hướng chuyển đổi xanh cũng đang được chính quyền các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM quan tâm và đang từng bước xây dựng lộ trình, chính sách để tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nhằm giảm phát thải ra môi trường. Qua đó, từng bước hình thành những khu vực không khói bụi.

Theo ông Võ Minh Lực - Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam, xu hướng chuyển đổi xanh trong ngành kinh doanh dịch vụ vận tải đang diễn ra rất nhanh

Ảnh: Bá Hùng

Với ngành vận tải dịch vụ chủ yếu là xe công nghệ, taxi… theo nhận định của đại diện hãng xe BYD, xu hướng chuyển đổi xanh đang diễn ra rất nhanh. Trao đổi với PV Thanh Niên liên quan đến vấn đề này, ông Võ Minh Lực - Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam, cho rằng: "Phải nói rằng nhu cầu cũng như tốc độ chuyển đổi từ xe xăng sang ô tô điện trong ngành kinh doanh dịch vụ vận tải đang gia tăng đột biến những năm gần đây. Đây cũng là xu hướng tất yếu, bởi hiện nay việc sở hữu một chiếc ô tô điện khá đơn giản từ giải pháp cho đến các vấn đề tài chính".

Sự phối hợp giữa các nhà sản xuất, phân phối ô tô điện cũng như các đối tác tài chính, ngân hàng, hạ tầng sạc… đang góp phần hình thành hệ sinh thái toàn diện hỗ trợ tối đa cho các cá nhân, doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng xe điện. Đây cũng là yếu tố quan trọng, góp phần thúc đẩy tốc độ chuyển đổi xanh trong ngành vận tải dịch vụ.

Ông Huỳnh Tấn Mỹ, Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp BYD Việt Nam, cho biết: "Chỉ trong vòng 2 năm, tính từ 2024 - 2026, lượng xe điện, xe hybrid mà các bác tài cũng như doanh nghiệp vận tải đã chuyển đổi tăng khoảng 48% - 50%. Theo khảo sát của BYD, khi chuyển đổi sang xe điện, các tài xế dùng ô tô chạy dịch vụ có thể tiết kiệm trung bình 10 triệu mỗi tháng, tương đương với 120 triệu mỗi năm".

Xu hướng chuyển dịch từ xe xăng sang ô tô điện chạy dịch vụ được dự báo sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn trong thời gian tới Ảnh: Bá Hùng

Thực tế, nhóm khách hàng chạy dịch vụ luôn là những người tính toán rất kỹ hiệu quả đầu tư. Khi nhận thấy xe điện giúp giảm đáng kể chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng, họ sẵn sàng thay đổi nếu sản phẩm đáp ứng được yêu cầu về quãng đường, độ bền và khả năng khai thác liên tục.

Trong thời gian tới, khi giá xe điện tiếp tục giảm do áp lực cạnh tranh, hạ tầng sạc được mở rộng và công nghệ pin ngày càng hoàn thiện, xu hướng chuyển từ xe xăng sang ô tô điện chạy dịch vụ được dự báo sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Theo ông Võ Minh Lực, điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải dịch vụ cũng như cho toàn xã hội.

"Xu hướng chuyển đổi xanh diễn ra mạnh mẽ sẽ mở ra cơ hội gia tăng thu nhập cho các bác tài chạy xe taxi công nghệ và hơn hết sẽ góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Bởi khi xe điện chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong tổng số phương tiện lưu thông trên đường, lượng khí thải ra môi trường sẽ giảm đáng kể", ông Lực chia sẻ thêm.

BDY cùng các đối tác đã cung cấp các gói hỗ trợ tài chính đặc quyền trị giá 85 triệu đồng cho BYD M6 và 125 triệu đồng cho BYD Seal 5 Ảnh: Bá Hùng

Mới đây, BYD Việt Nam cũng đã phối hợp cùng Grab và các đối tác tài chính, ngân hàng, hạ tầng sạc tổ chức chuỗi chương trình BYD Fest 102 - mùa 2 với sự kiện đầu tiên diễn ra tại TP.HCM. Trong khuôn khổ chương trình này, BDY cùng các đối tác đã cung cấp các gói hỗ trợ tài chính đặc quyền trị giá 85 triệu đồng cho BYD M6 và 125 triệu đồng cho BYD Seal 5. Ngoài ra, các đối tác đồng hành cùng BYD trong chương trình này còn cung cấp gói tài chính hỗ trợ hạn mức vay lên tới 85% giá trị xe, thời gian vay linh hoạt kéo dài đến 96 tháng. Đây được xem là cầu nối trực tiếp để đội ngũ chuyên gia của BYD, Grab và các đối tác tài chính lắng nghe, tư vấn chuyên sâu và tháo gỡ từng nút thắt cụ thể cho khách hàng.