Xu hướng mua sắm ô tô của người Việt năm 2026

Sau khi tiếp nhịp tăng trưởng để lập kỷ lục doanh số trong năm 2025 với hơn 600.000 xe bán ra, thị trường ô tô Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục "bứt phá". Bước sang năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý về hành vi tiêu dùng. Không chỉ quan tâm đến giá bán, người mua sắm ô tô tại Việt Nam ngày càng chú trọng chi phí sử dụng dài hạn và yếu tố thân thiện môi trường. Những thay đổi này đang định hình rõ nét bức tranh tiêu dùng ô tô trong nước.

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Ô tô điện, xe hybrid tiếp tục được người Việt ưa chuộng

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trong hai năm gần đây, ô tô điện và xe hybrid tiếp tục được dự báo sẽ tiếp tục hút khách, mở rộng thị phần trong năm 2026. Điều này dễ nhận thấy khi người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam ngày càng quen với khái niệm xe xanh, giảm phát thải, đồng thời bị thuyết phục bởi chi phí vận hành thấp và chính sách ưu đãi từ nhà sản xuất.

Người Việt ngày càng quen với khái niệm xe xanh, đồng thời bị thuyết phục bởi chi phí vận hành thấp và chính sách ưu đãi từ nhà sản xuất Ảnh: B.H

Các mẫu ô tô điện đô thị cỡ nhỏ vẫn là "điểm nóng" nhờ mức giá dễ tiếp cận và phù hợp hạ tầng giao thông tại các thành phố lớn. Bên cạnh đó, xe hybrid cũng được nhiều gia đình lựa chọn như một giải pháp trung hòa giữa tiết kiệm nhiên liệu và sự tiện dụng khi chưa sẵn sàng chuyển hoàn toàn sang xe điện.

Những hãng xe VinFast, Toyota, Honda, Hyundai hay BYD đang cạnh tranh mạnh mẽ ở phân khúc này với dải sản phẩm ngày càng đa dạng. Trong đó, VinFast đang từng bước đa dạng hóa sản phẩm ô tô điện hướng đến nhóm khách hàng cá nhân, mua xe gia đình và kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, taxi… Toyota, Honda, Hyundai đang nỗ lực phát triển các phiên bản hybrid của một số dòng xe vốn hút khách tại Việt Nam. Trong khi đó, sau gần 2 năm gia nhập thị trường BYD đang dần nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng cũng như từng bước tạo dựng niềm tin bằng những dòng xe thuần điện cũng như xe hybrid cắm sạc.

Xe cỡ nhỏ, gầm cao tiếp tục được ưa chuộng

Trong bối cảnh mật độ giao thông tại các đô thị đông đúc, chi phí nuôi xe ngày càng được cân nhắc, các mẫu xe cỡ nhỏ gầm cao như crossover đô thị sẽ tiếp tục được khách hàng Việt Nam ưa chuộng và dần chiếm ưu thế trên thị trường. Dòng xe này được đánh giá phù hợp với điều kiện đường sá Việt Nam, dễ điều khiển, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo không gian sử dụng linh hoạt cho gia đình trẻ.

Xe Crossover, SUV đô thị đang dần thay thế dòng sedan để trở thành phân khúc ô tô hút khách nhất thị trường Ảnh. T.C

Đáng chú ý, nhiều mẫu xe cỡ nhỏ hiện đã được trang bị nhiều công nghệ, tính năng và gói an toàn chủ động, màn hình giải trí lớn và kết nối thông minh - những yếu tố trước đây chỉ xuất hiện trên xe hạng cao. Yếu tố này hứa hẹn sẽ giúp dòng xe cỡ nhỏ, gầm cao gia tăng sức hút với khách mua ô tô tại Việt Nam.

Với mức giá chỉ ngang ngửa các dòng xe sedan hạng B, hạng C nhưng không gian rộng rãi, tiện nghi và dễ sử dụng, xe Crossover, SUV đô thị đang dần thay thế dòng sedan để trở thành phân khúc ô tô hút khách nhất thị trường. Phân khúc này được dự báo sẽ tiếp tục được ưa chuộng, đồng thời dẫn đầu xu hướng thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2026.

Người Việt ngày càng ưu tiên chi phí sử dụng thay vì giá mua ô tô ban đầu

Bên cạnh xu hướng lựa chọn mẫu mã, dòng xe… một xu hướng ngày càng rõ rệt trong việc chọn mua ô tô của người Việt chính là việc không còn đặt nặng giá bán niêm yết mà quan tâm nhiều hơn đến tổng chi phí sở hữu, sử dụng. Các yếu tố như mức tiêu hao năng lượng, tiêu hao nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng, độ bền pin, giá trị bán lại… trở thành tiêu chí quan trọng tác động đến quyết định của không ít người mua ô tô tại Việt Nam trước khi xuống tiền. Thực tế, đây cũng là yếu tố giúp những dòng ô tô động cơ đốt tiết kiệm nhiên liệu hay ô tô điện, xe hybrid tạo được sức hút trong khoảng 2 năm trở lại đây.

Nhóm khách hàng trẻ và người mua xe lần đầu những người có xu hướng tính toán kỹ chi phí sử dụng dài hạn để tối ưu ngân sách gia đình Ảnh: B.H

Xu hướng được dự báo sẽ tiếp tục diễn mạnh mẽ trong năm 2026, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ và người mua xe lần đầu những người có xu hướng tính toán kỹ chi phí sử dụng dài hạn để tối ưu ngân sách gia đình. Hiện tại, nhiều nhà sản xuất ô tô đã có sự thay đổi để tạo sức hút cũng như lợi thế cạnh tranh thông qua việc tăng thời gian bảo hành, tặng gói bảo dưỡng những năm đầu. Thậm chí, VinFast còn kéo dài thời gian miễn phí sạc pin ô tô điện đến năm 2029.

Nhu cầu mua sắm ô tô tiếp tục gia tăng

Cùng với sự thay đổi, dịch chuyển khi chọn mua ô tô, nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong năm 2026. Kinh tế từng bước hồi phục cùng với sự đa dạng về mẫu mã, giá bán của nhiều dòng xe trên thị trường ô tô sẽ góp phần thúc đẩy người Việt tăng mua sắm ô tô mới trong năm 2026.