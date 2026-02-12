Xử lý 830 tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo

Tại hội nghị sơ kết công tác triển khai đợt cao điểm xử lý tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên địa bàn TP.HCM diễn ra hôm nay 12.2, bà Phạm Thị Na, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, từ ngày 1.1.2024 đến 31.12.2025, qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá của Cục Thủy sản và Kiểm ngư ghi nhận 1.827 lượt tàu cá có dấu hiệu mất kết nối hành trình tàu cá, vượt ranh giới khai thác thủy sản trên biển.

Trong đó vượt ranh giới khai thác trên biển (tính từ 19.5.2024) là 17 tàu, mất kết nối hành trình tàu cá trên 10 ngày không về bờ 81 tàu, mất kết nối trên 6 giờ đến dưới 10 ngày trên biển là 1.729 lượt tàu.

Thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 03 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 628 của UBND TP.HCM về việc rà soát, xử lý khép hồ sơ vi phạm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định cần phải rà soát, xử lý 830 tàu cá mất kết nối hành trình từ năm 2024 đến 31.12.2025.

Nhiều tập thể, cá nhân đã được ghi nhận thành tích trong công tác xử lý tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình

Chính vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương, lực lượng đồng loạt vào cuộc rà soát, xử lý tàu cá mất kết nối hành trình. Kết quả tính đến 5.2.2026 đã rà soát, xử lý được 230/830 tàu cá mất kết nối hành trình, còn lại 600 tàu chưa rà soát, xử lý.

Các tổ công tác tiếp tục thực hiện rà soát, xử lý và kết quả tính đến ngày 11.2.2026, đã hoàn thành việc rà soát, xác minh và xử lý tàu cá mất kết nối tại các xã, phường, đặc khu: Bình Châu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Long Sơn, Bình Giã, Xuyên Mộc, Châu Đức, Phú Mỹ, Hòa Hội, Côn Đảo, An Lạc, Hạnh Thông, Vườn Lài, Bình Đông, Diên Hồng.

Còn lại 3 địa phương trọng điểm nghề cá là Long Hải, Phước Hải, Vũng Tàu do số tàu cá mất kết nối nhiều nên hiện nay các tổ vẫn đang tiếp tục thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành để phục vụ các đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đoàn kiểm tra EC (dự kiến sang Việt Nam từ ngày 9.3 - 19.3).

Theo bà Phạm Thị Na, mặc dù kết quả xử lý còn chậm so với chỉ đạo của UBND TP.HCM hoàn thành ngày 5.2.2026. Nhưng, kết quả đạt được đến nay là thành tích đáng ghi nhận của từng thành viên trong tổ xử lý mất kết nối và sự phối hợp, đồng lòng của tập thể lãnh đạo các đơn vị, địa phương.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nói rằng, hôm nay là ngày 12.2.2026, tức ngày 25 tháng chạp năm Ất Tỵ, khi mà chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới. Khi nhà nhà đang chuẩn bị cho thời khắc sum vầy, thì tại đây lực lượng chức năng vẫn bền bỉ bám việc, rà từng hồ sơ, đi từng địa bàn, gặp từng chủ tàu, giải thích từng quy định. Đó là những ngày làm việc thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm. Chính tinh thần ấy đã tạo nên giá trị thật sự của kết quả có được ngày hôm nay.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng của UBND TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xác định cần rà soát, xử lý 830 tàu cá thuộc 18 xã, phường và đặc khu Côn Đảo. Đến nay đã xử lý được 80%. Số tàu còn lại do nhiều nguyên nhân khách quan như: Chủ tàu/thuyền trưởng đang hoạt động trên biển chưa về bờ, tàu cá cập các cảng cá ngoài thành phố....

Nhìn bề ngoài, đây có thể chỉ là những con số thống kê. Nhưng phía sau mỗi con số là rất nhiều công sức: những buổi làm việc kéo dài, những lần giải thích kiên nhẫn, những áp lực phải xử lý nhanh nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định. Vì vậy, dù đây mới chỉ là bước đầu trong tổng thể nhiệm vụ còn rất lớn phía trước, chúng ta hoàn toàn có quyền ghi nhận đây là một thành quả đáng trân trọng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu lực lượng chức năng nỗ lực hoàn thành toàn việc được giao

Kết quả ấy không chỉ góp phần vào tiến độ chung mà còn củng cố niềm tin rằng, nếu giữ vững tinh thần này, những khó khăn phía trước nhất định có thể vượt qua. Ông Nguyễn Toàn Thắng cũng cho biết, ông thấu hiểu những trở ngại thực tế: hồ sơ tồn đọng nhiều, lực lượng mỏng, áp lực thời gian lớn. Có những trường hợp phải kiên trì vận động nhiều lần mới đạt được sự đồng thuận.

Nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy, tinh thần phục vụ và trách nhiệm của những người thực thi công vụ càng được thể hiện rõ nét. Từ kết quả bước đầu này, ông mong rằng các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, giữ vững nhịp công việc để hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ còn lại.

UBND TP.HCM và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ chung trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định.