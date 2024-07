Xử lý hàng loạt người rải tờ rơi cho vay nặng lãi ở TP.Thủ Đức

Ngày 28.7, Công an P.Tam Bình phối hợp Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra mở rộng các vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Duy và Hải bị công an bắt quả tang khi đang phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền góp TRẦN DUY KHÁNH

Ngày 24.7, trong lúc tuần tra trên địa bàn, Công an P.Tam Bình phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Duy và Nguyễn Khắc Hải (cùng 37 tuổi, quê Hải Phòng) đang đi rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trả góp, hỗ trợ tiêu dùng.

Công an P.Tam Bình đưa 2 người này về trụ sở để đấu tranh lấy lời khai. Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận từ Hải Phòng vào TP.HCM, thuê phòng trọ trong hẻm QL13 (P.Hiệp Bình Phước) sinh sống cùng nhau. Cả 2 được một người khác (chưa rõ lai lịch) thuê đi phát các tờ rơi nói trên, thời điểm từ khuya đến rạng sáng.

Trước đó, ngày 26.6 và 5.7, Công an P.Tam Bình phát hiện, đưa về trụ sở 4 người chạy xe máy trên tỉnh lộ 43, đường Gò Dưa và QL13 đang rải các tờ rơi quảng cáo trái phép cho vay.

Qua xác minh, 4 người này tên Nguyễn Đức Sơn (39 tuổi, ở TP.Hà Nội), Đỗ Hoàng Hà (16 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuyền (32 tuổi, đều ở Hải Phòng) và Phạm Trung Hiếu (34 tuổi, ở Khánh Hòa). Những người này khai thường xuyên được người khác thuê chạy xe máy, rải tờ rơi quảng cáo cho vay tại các khu vực Bình Dương, TP.Thủ Đức và Q.12. Những người có nhu cầu vay tiền sẽ liên hệ với nhóm này qua thông tin được in trong tờ rơi.

Bước đầu, Công an P.Tam Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức xác minh, xác định được một số bị hại của các nhóm cho vay nặng lãi liên quan. Hiện vụ việc đang được công an điều tra mở rộng.