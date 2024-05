Xử lý khối tài sản liên quan Trương Mỹ Lan ra sao?

Ngày 11.4.2024, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) do gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn hơn 677.000 tỉ đồng. Để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), HĐXX tuyên giao SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.121 mã tài sản đang được thế chấp cho ngân hàng này. Đối với nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án, bao gồm trong vụ án này và những vụ án của các giai đoạn tiếp theo cũng được HĐXX xác định ở hàng ngàn bất động sản, tài sản khác liên quan.

Ngoài 1.121 mã tài sản đang thế chấp cho SCB, trong quá trình điều tra, Bộ Công an kê biên thêm 1.237 bất động sản liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan. Vậy, khối tài sản bị kê biên này được HĐXX sơ thẩm giải quyết như thế nào?

Biệt thự cổ 110 - 112 Võ Văn Tần (Q.3, TP.HCM) được kê biên, xử lý đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án

Đối với 658 bất động sản do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao các cá nhân đứng tên hộ, HĐXX xét bản chất các tài sản này là của bị cáo Trương Mỹ Lan nên cần tiếp tục kê biên, xử lý để thi hành án nghĩa vụ của bị cáo trong toàn bộ vụ án.

Đối với biệt thự cổ tại 110 - 112 Võ Văn Tần (P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM), tòa nhà 19 - 21 - 23 - 25 Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), căn hộ tại 78 Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé), HĐXX xác định đây là tài sản của bị cáo Lan, tiếp tục kê biên xử lý để thi hành nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Về 475 bất động sản liên quan Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, theo HĐXX, nếu phía công ty này hoàn trả 2.882,8 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan, thì Quốc Cường Gia Lai sẽ nhận lại toàn bộ bất động sản cùng giấy tờ liên quan.

Về 76 bất động sản tại H.Nhơn Trạch (Đồng Nai), theo HĐXX, các bất động sản này có dấu hiệu liên quan sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ cho Trương Mỹ Lan, nên HĐXX tuyên phải tách ra giải quyết trong một vụ án khác, và cần tiếp tục kê biên, giao cho Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Với 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM (diện tích khoảng 1 ha thuộc dự án khu dân cư bắc Phước Kiển), HĐXX nhận định bị cáo Trương Mỹ Lan khai chi 500 tỉ đồng để ông Nguyễn Ngọc Dương (đã chết) mua, nhưng hiện do người khác đứng tên. Tuy nhiên, hiện không có tài liệu nào xác định 16 bất động sản này của bị cáo Lan nên tiếp tục kê biên giao Bộ Công an làm rõ, để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án.

Về nhà đất 75B Trần Kế Xương (P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), HĐXX đánh giá, tài sản này do Mai Ngọc Ngà đứng tên, thế chấp cho bà Vũ Thị Hồng Hạnh (vợ ông Trương Lập Hưng là cháu Trương Mỹ Lan) vay 19,3 tỉ đồng. Vì vậy, tài sản này tiếp tục bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của bà Ngà nộp lại 19,3 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Khách sạn 6 sao Times Square (Q.1, TP.HCM) là một trong 1.121 mã tài sản thế chấp tại SCB để vay tiền cho bị cáo Trương Mỹ Lan

Về 2 bất động sản tại tỉnh Long An do Công ty Phú An đứng tên, HĐXX tuyên tiếp tục kê biên đảm bảo nghĩa vụ của Công ty Phú An và bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại hơn 145 tỉ đồng và 1.000 lượng vàng SJC cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Bất động sản tại P.Tân Phú (Q.7, TP.HCM) tuy thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV phát triển và kinh doanh nhà, nhưng HĐXX tuyên vẫn tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của công ty phải hoàn trả 400 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Đối với nhà đất 145 - 147 Nguyễn Tất Thành (P.13, Q.4, TP.HCM), HĐXX tuyên vẫn bị kê biên theo nguyên tắc nếu UBND TP.HCM giao đất cho Công ty CP Logistics Vinalink, công ty này phải hoàn trả 68,8 tỉ đồng và tiền này dùng thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Đối với 3 bất động sản của Công ty CP T&H Hạ Long, 8 bất động sản của Công ty Âu Lạc Quảng Ninh sẽ tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả hơn 6.095 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Bất động sản tại xã Phước Vĩnh Đông (H.Cần Giuộc, Long An) cũng bị HĐXX tuyên kê biên, và sẽ được gỡ phong tỏa sau khi Công ty Sơn Long Thọ nộp đủ 1.275 tỉ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan…

Ngày 11.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình vì gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 677.000 tỉ đồng, và buộc bị cáo này bồi thường toàn bộ cho SCB. 85 bị cáo đồng phạm còn lại, HĐXX tuyên từ 3 năm tù treo đến tù chung thân. Ngày 4.5, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, 21 bị cáo đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí (54 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù về hành vi chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của Trương Mỹ Lan.

Liên quan đến 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô bị kê biên, HĐXX tuyên các tài sản này là của bị cáo Lan, vì vậy tiếp tục kê biên, xử lý để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án.

Đối với hơn 116 triệu cổ phần tại Công ty CP địa ốc Đông Á (chiếm 96,84%), theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chi hơn 1.646 tỉ đồng để nắm giữ số lượng cổ phần trên, nên xác định đây là tài sản của bị cáo Lan. Từ đó, HĐXX tuyên cần tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trong toàn bộ vụ án.

69,795% cổ phần tại SATSCO miền Nam, 49% cổ phần SATSCO miền Bắc, và 49% cổ phần tại SATSCO Phú Quốc, theo HĐXX, bị cáo Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chi hơn 79,7 tỉ đồng để nắm giữ số lượng cổ phần trên, vì vậy tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án, HĐXX nhận được đơn của bị cáo Trương Mỹ Lan và một số cá nhân tổ chức có giao dịch với bị cáo Lan để chuyển nhượng bất động sản, dự án. Song do bị cáo Lan bị bắt nên giao dịch phải ngưng lại, các bất động sản bị kê biên, ngăn chặn, phong tỏa; từ đó, theo yêu cầu của bị cáo Lan và một số người liên quan, HĐXX sơ thẩm cũng đã giải quyết trong vụ án này.

Cụ thể, 6 bất động sản tại 213 Điện Biên Phủ (Q.3, TP.HCM) được bị cáo Trương Mỹ Lan mua của ông Hoàng Như Luận với giá 480 tỉ đồng, đã thanh toán 180 tỉ đồng. Theo HĐXX, để đảm bảo thu hồi tài sản khắc phục hậu quả cho vụ án, HĐXX buộc ông Luận nộp lại 180 tỉ đồng, song song đó, khi nộp xong tiền thì ông Luận sẽ được nhận lại tài sản bị kê biên.

Khu đất 235B Nguyễn Văn Cừ (Q.1, TP.HCM) được xác định là của Công ty CP địa ốc Hoàn Hảo. Bị cáo Trương Mỹ Lan thông qua 3 cá nhân dùng hơn 1.453 tỉ đồng để mua 99,6% cổ phần của công ty này. HĐXX ghi nhận sự tự nguyện của các bên, rằng khi Công ty CP địa ốc Hoàn Hảo nộp lại hơn 1.453 tỉ đồng đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Lan, thì 3 cá nhân phía bà Lan phải giao lại toàn bộ cổ phần cho công ty.

Ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), HĐXX cũng ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của các bên, buộc Công ty Gia Tuệ (Lâm Đồng) hoàn trả 672 tỉ đồng cho bị cáo Lan. Tiếp tục kê biên 6 bất động sản để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty Gia Tuệ; trả lại 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Lâm Đồng và chấm dứt ngăn chặn để công ty tiếp tục thực hiện dự án liên quan.

Tài sản liên quan Công ty Thành Hiếu đang được thế chấp tại SCB, theo HĐXX, mặc dù các tài sản này đang bị thế chấp nhưng việc thế chấp là do bị cáo Lan tự ý thực hiện khi các bên đang thực hiện chuyển nhượng dự án. "Bị cáo Lan mới thanh toán 1.200 tỉ đồng/3.450 tỉ đồng nhưng vẫn lấy tài sản đi thế chấp, vì vậy Công ty Thành Hiếu hoàn trả 1.200 tỉ đồng đã nhận từ bị cáo Lan, sau đó sẽ được nhận lại các tài sản. Về khoản vay tại SCB đang thế chấp bằng dự án Golden và cổ phần của Công ty Thành Hiếu, tòa buộc bị cáo Lan phải chịu trách nhiệm trả cho SCB", bản án nêu.

Bên cạnh đó, HĐXX tuyên giải tỏa ngăn chặn, trả lại một số tài sản liên quan của bị cáo Trương Mỹ Lan đang thế chấp đảm bảo cho các khoản vay tại tổ chức tín dụng khác. Phần tiền còn lại sau khi xử lý nợ tại các ngân hàng, nếu còn và được xác định là của bị cáo Lan, yêu cầu chuyển về Cục Thi hành án dân sự TP.HCM để đảm bảo nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, gồm: bất động sản tại 53 Phạm Ngọc Thạch (P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM), bất động sản tại 64 - 68 Trần Quốc Thảo (P.7, Q.3, TP.HCM), 26 căn hộ/shophouse thuộc dự án Eco Green Sài Gòn (Q.7), thửa đất tại P.Tân Phú (Q.7).

Các nội dung đã tuyên như trên hiện chưa có hiệu lực thi hành, do có kháng cáo của những người liên quan.



Dùng 147 triệu USD của SCB mua cổ phần ở nước ngoài ? Theo bản án sơ thẩm, khu đô thị và khu tái định cư Sing - Việt (H.Bình Chánh, TP.HCM) do Công ty TNHH đô thị Sing Việt làm chủ đầu tư. Trong đó, Công ty Amaland PTE.LTD tại Singapore sở hữu 100% cổ phần tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt. Hiện cả hai dự án này chưa được triển khai xây dựng do chưa được cấp phép. Ngày 5.4.2020, Công ty Amaland PTE.LTD chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt cho Công ty CP đầu tư Singapore - Việt Nam (gọi tắt SVIC). Giá trị hợp đồng 170 triệu USD, đã thanh toán trước 16,5 triệu USD; 100 triệu USD được chuyển 2 lần vào tài khoản tạm khóa và đề nghị Công ty Amaland PTE.LTD chuyển giao cổ phần. Hợp đồng không hủy ngang. Tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan dùng 147 triệu USD thông qua Công ty Vivaland mua cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland PTE.LTD, và Công ty Amaland PTE.LTD đã ủy quyền cho 3 cá nhân do bị cáo Lan chỉ định nắm giữ vốn góp tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt. Hiện Công ty SIVC đang khởi kiện Công ty Amaland PTE.LTD tại TAND TP.HCM. Theo HĐXX, bị cáo Lan dùng rất nhiều tiền của SCB để mua bất động sản, nhưng việc bị cáo Lan có dùng tiền của SCB thông qua Công ty Vivaland để mua cổ phần tại Công ty Amaland PTE.LTD hay không thì chưa được làm rõ. Do đó, HĐXX đề nghị Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) tiếp tục điều tra để có căn cứ thu hồi số tiền này từ Công ty Amaland PTE.LTD, đảm bảo nghĩa vụ khắc phục của Trương Mỹ Lan cho vụ án.