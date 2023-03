Xử lý sai phạm đăng kiểm không được ảnh hưởng người dân

Bắt nhiều lãnh đạo, nhân viên 2 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội

Ngày 8.3, lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết Cơ quan CSĐT quận vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 cán bộ, nhân viên TTĐK xe cơ giới 29-10D đóng trên địa bàn, gồm: Vũ Mạnh Cường (giám đốc), Phạm Trung Hiếu (phó giám đốc) và 7 đăng kiểm viên Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Khoa Minh, Nguyễn Hùng Ngọc, Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Tài Thanh Phong, Đặng Lê Quân, Dương Tuấn Dũng, để điều tra về tội nhận hối lộ.

Công an Q.Hoàng Mai xác định, từ cuối năm 2018 đến khoảng tháng 9.2022, bị can Vũ Mạnh Cường đã chỉ đạo cấp dưới nhận hối lộ khoảng 5 tỉ đồng của các chủ xe, tài xế để bỏ qua các lỗi đăng kiểm. Bình quân mỗi tháng, tùy theo chức vụ, vị trí công việc, các bị can được chia từ 2 - 10 triệu đồng. Cuối năm 2022, biết cơ quan chức năng điều tra sai phạm xảy ra tại các TTĐK, bị can Vũ Mạnh Cường đã chỉ đạo dừng việc nhận tiền và thống nhất việc nếu bị điều tra sẽ khai ngoài lương thì không nhận bất cứ khoản nào khác.

Ngày 8.3, Công an H.Đông Anh (Hà Nội) cho biết Cơ quan CSĐT huyện này cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 lãnh đạo, 4 đăng kiểm viên của TTĐK xe cơ giới 29-07D về tội nhận hối lộ. Các bị can gồm: Lê Thành Chung (giám đốc), Hoàng Tuấn Anh (phó giám đốc) và các đăng kiểm viên Đào Huy Chung, Lê Văn Ngọc, Đỗ Văn Huân, Nguyễn Văn Hùng.

Công an H.Đông Anh xác định, từ năm 2015 - 2022, các bị can Lê Thành Chung, Hoàng Tuấn Anh đã bàn bạc, thông đồng với cấp dưới, bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới thông thường (lỗi về đèn, phanh, khí thải) và bỏ qua lỗi về trọng tải đối với việc hoán cải cẩu, để nhận tiền từ khách hàng 100.000 - 200.000 đồng/xe. Số tiền nhận hối lộ lên đến hàng trăm triệu đồng, được các bị can chia nhau theo tỷ lệ.

Theo Công an Hà Nội, trên địa bàn có 31 TTĐK, đã phát hiện tới 23 trung tâm mắc sai phạm, 1 trung tâm tự đóng cửa.

Trần Cường