Xử lý tài xế xe biển xanh vượt ẩu trên đèo An Khê

Ngày 4.7, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã lập biên bản, xử lý tài xế lái xe biển xanh vượt ẩu trên đèo An Khê.

Cơ quan công an đã lập biên bản xử lý tài xế lái xe biển xanh vượt ẩu trên đèo An Khê ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Trước đó, ngày 3.7, trên các trang mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một chiếc xe biển xanh vượt ẩu tại khu vực đèo An Khê. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã khẩn trương kiểm tra, xác minh, xác định xe ô tô trên thuộc quyền quản lý của một cơ quan trên địa bàn xã Kbang, Gia Lai.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định tài xế lái xe là anh T.T.A. Theo anh A. giải trình, sáng 3.7, anh chở lãnh đạo đơn vị đi công tác tại phường Quy Nhơn, và vì quãng đường xa, thời gian gấp nên đã lái xe vượt xe khác không đúng quy định.



Phòng CSGT đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe vi phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" và thông báo đến các cơ quan, đơn vị quản lý theo đúng quy định pháp luật.

Thời gian qua, Phòng CSGT đã phát hiện, ghi nhận hàng trăm trường hợp xe công vụ có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Trước đó, chỉ trong 2 ngày 15 - 16.6, Phòng CSGT đã phát hiện, ghi nhận hơn 400 trường hợp xe công vụ có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông. Các lỗi phổ biến được ghi nhận là chạy quá tốc độ cho phép, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông.

Đáng chú ý, một số phương tiện có dấu hiệu vi phạm như lắp đặt, sử dụng đèn và còi ưu tiên không đúng đối tượng, không thuộc diện được phép theo quy định. Ngay sau đó Phòng CSGT Công an tỉnh đã tiến hành xác minh, làm rõ từng trường hợp có dấu hiệu vi phạm để xử lý.

Đồng thời Phòng CSGT đã gửi thông báo danh sách các phương tiện có dấu hiệu vi phạm đến từng cơ quan, đơn vị chủ quản, yêu cầu lái xe vi phạm đến cơ quan công an để làm việc và giải quyết theo quy định.