Xử lý tài xế xe khách dương tính ma túy, lái xe 134 km/giờ

Ngày 25.7, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phát hiện một tài xế xe khách vi phạm các lỗi nghiêm trọng, đặc biệt dương tính với chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc xã Cuôr Đăng), tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe khách lưu thông theo hướng từ Gia Lai về Đắk Lắk đang chạy với vận tốc lên tới 134 km/giờ.

Lực lượng CSGT Đắk Lắk phát hiện và xử lý tài xế lái xe khách chạy 134 km/giờ ẢNH: CTV

Theo lực lượng chức năng, tốc độ tối đa cho phép tại đoạn đường này chỉ 70 km/giờ. Sau khi dừng xe để kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trên xe đang chở 4 hành khách.

Tài xế điều khiển xe khách là H.N.T (38 tuổi, ở phường Tân Lập, Đắk Lắk). Trong lúc làm việc, tài xế T. không xuất trình được giấy phép lái xe.

Tài xế T. thừa nhận giấy phép lái xe đang bị cơ quan chức năng tạm giữ và đã quá hạn giải quyết.

Nhận thấy tài xế có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã đưa tài xế đến bệnh viện để kiểm tra chất ma túy thì cho kết quả dương tính.

Ngay sau đó, tổ công tác CSGT Krông Búk đã lập biên bản vi phạm hành chính các lỗi trên và bàn giao tài xế H.N.T cho Công an phường Tân Lập xử lý theo quy định.

Việc cơ quan chức năng chặn đứng kịp thời xe khách chạy quá tốc độ, tài xế sử dụng ma túy giúp ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng cho hành khách trên xe và các phương tiện khác.