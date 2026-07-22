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Thời sự Dân sinh

Điều khiển xe khách chạy loạng choạng trên QL24, tài xế say xỉn bị CSGT xử lý

Hải Phong
Hải Phong
Tài xế điều khiển xe khách chạy với tốc độ không ổn định, liên tục tăng ga, rồ máy lớn gây tiếng ồn, đánh lái đột ngột khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng sợ bị lực lượng tổ chức chốt chặn, xử lý.

Tối 22.7, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an xã Kon Braih phát hiện, xử lý một tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao sau khi nhận được tin báo của người dân về việc phương tiện có biểu hiện chạy bất thường trên QL24.

Điều khiển xe khách chạy loạng choạng trên QL24, tài xế say xỉn bị CSGT xử lý- Ảnh 1.

Tài xế điều khiển xe ô tô khách điều khiển xe đậu ngang đường QL24, xuống xe đứng giữa đường chỉ chỏ, nhiều phương tiện đi đối diện phải dừng lại

ẢNH: CẮT TỪ CLIP


Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 5 ngày 21.7, Công an xã Kon Braih tiếp nhận tin báo của người dân về xe ô tô khách biển số 81D - 004.xx lưu thông trên QL24, đoạn qua Km140+400 (xã Kon Braih), có nhiều dấu hiệu mất an toàn.

Theo phản ánh của người dân, trong quá trình di chuyển, chiếc xe chạy với tốc độ không ổn định, nhiều lần lạng lách trong phần đường, liên tục tăng ga, rồ máy lớn gây tiếng ồn, có thời điểm đánh lái đột ngột khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng sợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kon Braih đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, theo dõi phương tiện và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Đến khoảng 17 giờ 39 cùng ngày, Công an xã Kon Braih phối hợp Tổ công tác Khu vực 3 thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Điều khiển xe khách chạy loạng choạng trên QL24, tài xế say xỉn bị CSGT xử lý- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế xe ô tô khách có biểu hiện chạy bất thường trên QL24

ẢNH: CÔNG AN XÃ KON BRAIH

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe là A.T (36 tuổi, ở xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi).

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế có 0,730 mg cồn/lít khí thở, vượt xa ngưỡng 0,4 mg/lít khí thở, là mức vi phạm cao nhất theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế A.T về hành vi điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, đồng thời tạm giữ phương tiện và các giấy tờ liên quan để xử lý theo quy định.

Với mức vi phạm này, tài xế có thể bị xử phạt 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 23 tháng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Mọi hành vi vi phạm đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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