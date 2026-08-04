Xử lý triệt để các vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT

Đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 3.8, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Kết luận phiên họp, Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chuẩn bị tốt năm học 2026 - 2027; tổ chức lễ khai giảng đồng thời với khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền với phương án vận hành bảo đảm tính bền vững. Đặc biệt, yêu cầu các cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026, có hình thức công bố thông tin công khai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.2026 ẢNH: TTXVN

Tại cuộc họp, báo cáo cho biết, kinh tế vĩ mô tháng 7 và 7 tháng cơ bản ổn định; CPI tháng 7 ước giảm 0,12% so với tháng trước, bình quân 7 tháng ước tăng 4,39%; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1,83 triệu tỉ đồng, bằng 72,5% dự toán. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng, vốn đăng ký mới đạt 38,06 tỉ USD, tăng 58%; vốn FDI thực hiện đạt 15,2 tỉ USD, tăng 11,8%. Kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng ước đạt 659,6 tỉ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế và khó khăn, thách thức như áp lực giữ ổn định kinh tế vĩ mô đi kèm với mục tiêu tăng trưởng 2 con số; hoạt động của thị trường tài chính, tiền tệ chịu áp lực về vốn, lãi suất, thanh khoản.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là 10 bộ, cơ quan và một số tỉnh có tỷ lệ giải ngân thấp; bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch. Bộ Tài chính triển khai thử nghiệm việc chấm điểm các bộ, cơ quan, địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Ngân hàng Nhà nước tập trung triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, giảm chi phí cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; tạo điều kiện cho các dự án trọng điểm quốc gia tiếp cận các nguồn vốn.

Về rà soát hoàn thiện bộ máy và phân cấp, phân quyền, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu hình thành một số đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống...

Giảm một nửa số thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, đến nay 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn.

Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước đã giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 (giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%). Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn nâng quy mô quản lý, tăng tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định, khắc phục cơ bản tình trạng quy mô nhỏ, phân tán; đồng thời vẫn bảo đảm giữ ổn định các thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và điều kiện địa lý.

Cùng với việc sắp xếp, các địa phương đã hoàn thành kiện toàn tổ chức đảng, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; gắn với việc bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ, chính sách đồng bộ, kịp thời đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời, bố trí cơ sở vật chất, bàn giao hồ sơ, tài sản và các điều kiện cần thiết để các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ngay sau khi được thành lập, không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đời sống của nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị; góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Cạnh đó, thực hiện việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng ưu tiên những người có uy tín, năng lực, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị cơ sở trong giai đoạn mới.