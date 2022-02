Xử nghiêm hành vi côn đồ trong giao thông

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 7.2 Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã bàn giao hồ sơ cùng nghi phạm Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, ngụ P.Long Thạnh, TX.Tân Châu, An Giang) cho Công an TP.HCM để điều tra hành vi giết người. Huy được cho là nghi phạm đạp xe máy của anh L.V.N (21 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) văng vào cột điện khiến anh N. và cháu N.G.B (13 tuổi, quê TP.Hải Phòng, tạm trú Q.Tân Phú) tử vong đêm mùng 3 tết.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận vào khoảng 22 giờ 30 ngày 3.2, sau khi nhậu xong, Huy chạy xe máy trên đường Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân) thì xảy ra va chạm với xe anh N. chở cháu N.G.B. Huy truy đuổi hai nạn nhân qua nhiều tuyến đường, khi đến trước nhà số 929 Tân Kỳ-Tân Quý (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) thì dùng tay phải định nắm phía sau xe anh N. nhưng không được. Huy tiếp tục truy đuổi và dùng chân phải đạp khiến xe của anh N. va vào trụ điện bê tông, hai nạn nhân văng xuống đường tử vong. Sau đó, Huy quay đầu xe chạy về nơi trọ trên đường Lê Văn Quới (Q.Bình Tân) để ngủ. Đến khoảng 12 giờ ngày 4.2, Huy bỏ về quê tại Long Hưng, TX.Tân Châu. Xe máy Huy để tại nơi ở trọ.

Nhận thấy hành vi của Huy có dấu hiệu của tội “giết người”, Công an Q.Bình Tân đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm cho Công an TP.HCM để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Hành vi không thể chấp nhận

“Tôi đọc tin trên báo mà không muốn tin là sự thật. Sao lại có kẻ chỉ vì va quệt xe máy khi đi trên đường mà truy đuổi người ta qua nhiều tuyến đường, rồi đạp xe khiến nạn nhân té ngã? Hậu quả là 2 mạng người ra đi vào đêm mồng 3 tết. Sao lại có người manh động thế, coi thường sinh mạng người khác đến thế?”, bạn đọc (BĐ) Văn Đức viết. Cùng nỗi bức xúc, BĐ Hải nhận xét: “Thiếu kiềm chế, bản tính côn đồ cùng với uống rượu bia trước đó có lẽ đã biến Huy thành con người khác mà bây giờ chắc bản thân cũng không ngờ hậu quả mình gây ra là không thể chấp nhận được”.





Khi xe đang chạy tốc độ cao mà cố ý đạp cho người ta ngã thì người đạp biết rõ ngã có thể sẽ chết, biết hành vi của mình sẽ làm chết người khác mà ở đây là 2 người chết, nên tôi cho rằng cần truy tố Huy tội cố ý giết nhiều người để răn đe. X.Tiến Nạn nhân đã bỏ chạy mà còn truy đuổi qua nhiều tuyến đường thì quá hăng máu, đề nghị truy tố tội giết người chẳng oan chút nào. Anh lái tàu họ Nhạc Đề nghị pháp luật phải xử nghiêm khắc những kẻ đã uống rượu bia mà còn lái xe, những kẻ côn đồ, coi thường sinh mạng người khác. Có như vậy mới răn đe, làm gương được cho những kẻ côn đồ khác. Dũng

Nhiều BĐ khác cũng phẫn nộ trước hành vi “không thể chấp nhận được” của Nguyễn Thanh Huy. BĐ Công Thành Trần đề nghị: “Cần truy tố kẻ gây tai nạn chết người này tội giết người”. BĐ Tan Lai Quang cũng cho rằng: “Tội này là cố ý giết người chứ không phải vô ý dẫn đến chết người”. Nhiều BĐ khác đề nghị phải xử thật nặng để răn đe cho những kẻ côn đồ, đã bia rượu lại còn lái xe và có hành vi giết người như thế này.

Hãy cư xử bằng tình người

Đã có nhiều vụ đau lòng xuất phát từ chuyện va quệt xe. Cũng trong ngày 3.2, một vụ va chạm giữa 2 ô tô xảy ra ở Bắc Giang, sau đó là màn truy đuổi, cãi vã, đánh nhau khiến một người bị đâm chết… Nói về những vụ việc quá đau lòng trên, BĐ Hòa Thuận nhận xét: “Đi lại trên đường nếu xảy ra va quệt xe thì cũng là chuyện thường ngày. Vấn đề là cách xử lý những trường hợp này như thế nào. Nếu như hai bên bình tĩnh, biết lắng nghe nhau và cư xử bằng tình người thì đã không xảy ra bi kịch như thế. Tại sao người với người mà phải “truy đến cùng” chỉ vì một chuyện vặt vãnh như vậy?”. Đồng quan điểm, BĐ Văn Vạn chia sẻ: “Tôi không biết trong chuyện va quệt xe ai đúng, ai sai. Mà có lẽ tranh cãi ai đúng, ai sai cũng không còn quan trọng. Ông bà mình đã dạy rất đúng: Một sự nhịn, chín sự lành! Cứ cho là mình “đúng” đi nữa, thì giữa đường “nhịn” một chút, có “thiệt” một chút cho mọi sự “lành” thì cũng đáng mà!”.

“Tôi thấy Báo Thanh Niên có mở diễn đàn Văn hóa giao thông rất hay. Tôi rất ủng hộ. Rất mong các ban, ngành, các chuyên gia và cả những người dân đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng văn hóa giao thông, để thay đổi nhận thức mọi người và nhất là cách đối xử với nhau bằng tình người, bằng văn hóa khi tham gia giao thông”, BĐ Minh Nguyễn mong mỏi.