Xử phạt chủ và tài xế xe khách 35 chỗ chở 41 người

Ngày 26.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý một xe khách chở quá số người theo quy định khi lưu thông qua địa bàn.

Xe khách chở quá số người ẢNH: B.H

Cụ thể, trong lúc tuần tra trên tuyến QL9, lực lượng chức năng đã phát hiện xe khách 35 chỗ BS 73H - 142.XX do tài xế B.V.D (46 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển, trên xe có tổng cộng 41 người, vượt quá 6 người theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, phương tiện còn vi phạm lỗi vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không có lệnh vận chuyển.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe B.V.D về hành vi chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện và hành vi vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không có lệnh vận chuyển - với tổng mức phạt 10,5 triệu đồng,

Lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử phạt hành chính đối với Hợp tác xã Dịch vụ vận tải và thương mại Miền Tây (đơn vị chủ phương tiện nói trên) về hành vi giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm quy định và không cấp lệnh vận chuyển cho lái xe với tổng mức phạt 39 triệu đồng.