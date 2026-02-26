Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xử phạt chủ và tài xế xe khách 35 chỗ chở 41 người

Bá Cường
Bá Cường
26/02/2026 20:01 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa xử phạt hành chính chủ và tài xế xe khách chở quá số người theo quy định.

Ngày 26.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý một xe khách chở quá số người theo quy định khi lưu thông qua địa bàn.

Quảng Trị: Xử phạt xe khách 35 chỗ chở 41 người- Ảnh 1.

Xe khách chở quá số người

ẢNH: B.H

Cụ thể, trong lúc tuần tra trên tuyến QL9, lực lượng chức năng đã phát hiện xe khách 35 chỗ BS 73H - 142.XX do tài xế B.V.D (46 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển, trên xe có tổng cộng 41 người, vượt quá 6 người theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, phương tiện còn vi phạm lỗi vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không có lệnh vận chuyển.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe B.V.D về hành vi chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện và hành vi vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không có lệnh vận chuyển - với tổng mức phạt 10,5 triệu đồng,

Lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử phạt hành chính đối với Hợp tác xã Dịch vụ vận tải và thương mại Miền Tây (đơn vị chủ phương tiện nói trên) về hành vi giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm quy định và không cấp lệnh vận chuyển cho lái xe với tổng mức phạt 39 triệu đồng.

Tin liên quan

Xử phạt tài xế vi phạm nồng độ cồn khi đang chở 41 hành khách vào TP.HCM

Xử phạt tài xế vi phạm nồng độ cồn khi đang chở 41 hành khách vào TP.HCM

Lực lượng Cảnh sát giao thông Quảng Trị vừa xử phạt một tài xế điều khiển xe ô tô khách 42 chỗ không có giấy phép lái xe và vi phạm nồng độ cồn.

Khám phá thêm chủ đề

Xe khách Quảng Trị xử phạt xe khách chở quá số người tài xế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận