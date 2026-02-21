Xử phạt tài xế vi phạm nồng độ cồn khi đang chở 41 hành khách vào TP.HCM

Sáng 21.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để xử lý một tài xế không có giấy phép lái xe và vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 20.2, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách loại 42 chỗ BS 36B-016.xx trên xe chở 41 hành khách vào TP.HCM.

Tài xế T. không có giấy phép lái xe và vi phạm nồng độ cồn ẢNH: TRẠM CSGT ĐAKRỔNG

Qua kiểm tra, tài xế điều khiển phương tiện là ông N.B.T (43 tuổi, ở xã Trường Sơn, Thanh Hóa) không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định. Tiến hành đo nồng độ cồn, kết quả cho thấy tài xế T. có mức khí thở 0,092 mg/lít.

Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Đồng thời, yêu cầu chủ phương tiện bố trí phương tiện khác thay thế chở 41 hành khách tiếp tục hành trình vào TP.HCM.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị, với hai lỗi vi phạm nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe, tài xế cùng chủ phương tiện bị xử phạt tổng số tiền trên 80 triệu đồng.