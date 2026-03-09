Xử phạt xe khách gần 200 triệu đồng vì nhồi nhét gấp đôi số khách

Ngày 9.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 200 triệu đồng đối với một tài xế và chủ xe về hành vi chở quá số người theo quy định và giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm.

Xe khách bị xử phạt về hành vi chở quá số người theo quy định ẢNH: CỤC CSGT

Trước đó, sau khi nhận được thông tin và chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), lực lượng cảnh sát giao thông Quảng Trị đã tiến hành đón dừng, kiểm tra xe khách 25 chỗ biển số 61H-182.xx do ông N.D.D (44 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển khi đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 1, đoạn đi qua xã Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có tổng 53 người, quá quy định 28 người so với số người được phép theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đồng thời vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển.

Tài xế D. bị xử phạt 43,5 triệu đồng và trừ 12 điểm trong giấy phép lái xe ẢNH: CỤC CSGT

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với lái xe D. về hành vi chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện và vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không có lệnh vận chuyển. Tổng mức phạt đối với lái xe là 43,5 triệu đồng, trừ 12 điểm trong giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện là chi nhánh Hợp tác xã dịch vụ vận tải T.P, tổ công tác đã lập biên bản theo về hành vi giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm quy định và không cấp lệnh vận chuyển cho lái xe. Tổng mức phạt đối với chủ phương tiện là 153 triệu đồng. Tước phù hiệu phương tiện từ 1 - 3 tháng.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin vào ngày 8.3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã xử phạt hành chính đối với lái xe và chủ xe khách 25 chỗ biển số 51B-192.xx khi chở 44 người trên xe. Vụ việc đều được người dân phát hiện và phản ánh với Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).